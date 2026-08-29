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Cierre temporal de Pino Hachado: el estado de las rutas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y pasos a Chile hoy, 29 de agosto

Vialidad Nacional informó el cierre temporal de Pino Hachado este 29 de agosto. A continuación, el detalle actualizado sobre el estado de las rutas y el resto de los cruces hacia Chile ubicados en Neuquén y Río Negro, una guía clave para transitar por la cordillera.

Redacción

Por Redacción

Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron otra jornada complicada por las condiciones climáticas. La situación afectó principalmente los cruces fronterizos con Chile y diversos tramos cordilleranos.

Ante la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, Vialidad Nacional recomendó extremar las precauciones al circular este sábado 29 de agosto.

Cierre temporal de Pino Hachado: el estado de los pasos a Chile

Vialidad informó el cierre temporal y preventivo de Pino Hachado. En un primer reporte emitido a las 7.55 indicó que la ruta se encuentra intransitable por acumulación de hielo y nieve. Se espera un nuevo reporte a las 10.

Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este 29 de agosto de 2026:

Paso FronterizoProvincia / Ruta de AccesoEstado al 29/08/2026Horario de AtenciónObservaciones y Indicaciones Oficiales
Cardenal SamoréNeuquén / Río Negro (RN 231)Habilitado con precaución09:00 a 19:00 hsHabilitado para vehículos livianos y transporte de pasajeros. Calzada mojada con acumulación de hielo y nieve en sectores.
Mamuil MalalNeuquén (RP 60 / Junín de los Andes)HABILITADO con precaución08:00 a 18:00 hsTramo de ripio afectado por barro, heladas matinales y presencia de aguanieve/nieve. Baja adherencia en calzada. Portación obligatoria de cadenas físicas.
IcalmaNeuquén (RP 13 / Villa Pehuenia)HABILITADO con extrema precauciónEgreso: 08:00 a 17:00 hs
Ingreso: 08:00 a 18:00 hs		Calzada con acumulación de nieve e hielo en zonas altas (acceso Batea Mahuida). Uso obligatorio de cadenas. Permitido solo para vehículos menores y 4×4.
Hua HumNeuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)HABILITADO con precaución08:00 a 20:00 hsPaso mixto (terrestre y lacustre). Ripio poceado con barro y parches de hielo por precipitaciones intensas. Portación de cadenas obligatoria y reserva previa confirmada en barcaza.
Pérez RosalesRío Negro (Bariloche / Puerto Blest)HABILITADO08:00 a 18:00 hsPaso de carácter turístico/lacustre operativo con normalidad. Sujeto a condiciones de navegabilidad en los lagos.
PichachénNeuquén (RP 6 / El Cholar)INHABILITADO / CERRADOTemporada invernalInhabilitado por período de veda invernal debido a la intensa acumulación de nieve en alta montaña.

El estado de rutas cordilleranas hoy, 29 de agosto

Según el nuevo reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad.

A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región

RutaTramo / ZonaJurisdicciónEstado de TransitabilidadObservaciones y Exigencias
Ruta Nacional 40Siete Lagos (Emp. RN 231 – Emp. RP 63 / Río Hermoso)NacionalTransitable con extrema precauciónCalzada con acumulación de hielo y nieve por bajas temperaturas. Uso obligatorio de cadenas. Evitar transitar de noche.
Ruta Nacional 40Bariloche – Villa Mascardi – El BolsónNacionalTransitable con extrema precauciónTramos húmedos por aplicación de salmuera y formación de hielo matinal. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 40Rinconada – Zapala / Catan LilNacionalTransitable para livianos / Restricción a pesadosSectores con barro y hielo en calzada/banquinas. Uso obligatorio de cadenas. Sin circulación nocturna.
Ruta Nacional 237Piedra del Águila – Confluencia – Empalme RN 40NacionalTransitable con precauciónHumedad sobre calzada y heladas matinales. Cadenas obligatorias en la zona de Collón Curá y Confluencia Traful.
Ruta Nacional 23Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40NacionalTransitable con restricciónHabilitado únicamente para vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado y sin circulación nocturna por barro e hielo en tramos de ripio.
Ruta Nacional 1S40Empalme RN 23 – Límite con Chubut / ÑorquincoNacionalTransitable con extrema precauciónTraza de ripio con acumulación de barro, serrucho y baja adherencia. Exclusivo para vehículos 4×4 o de tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
Ruta Nacional 231Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / AduanaNacionalTransitable con precauciónCalzada despejada con posibles sectores helados en cotas altas. Portación y uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 242Las Lajas – Paso Pino HachadoNacionalHABILITADO con precaución (de 09:00 a 18:00 hs)Operaciones de despeje y mantenimiento continuo. Viento y sectores con hielo en banquinas. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 5Añelo – Rincón de los SaucesProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónDeformaciones sobre la calzada, baches y banquinas inestables por barro. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 8Empalme RP 7 – Límite con Río NegroProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTramo de ripio deteriorado por barro e hielo matinal. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 6El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – ÑorquincoProv. (Nqn / RN)Precaución / Cierre a ChileCierre estacional en el paso internacional Pichachén. Tramos de ripio habilitados con barro y escarcha. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 7Neuquén – Añelo / San Patricio del ChañarProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTránsito pesado muy intenso. Calzada mojada y barro en banquinas. Evitar la circulación en horario nocturno.
Ruta Provincial 13Primeros Pinos – LitránProvincial (Neuquén)INTRANSITABLE (Corte Total)Acumulación severa de nieve y hielo sobre la calzada. Equipos viales operando en la zona.
Ruta Provincial 13Litrán – Paso IcalmaProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónAcumulación de nieve y hielo sobre calzada. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 23Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – LitránProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónRipio deteriorado por barro e hielo en la Cuesta de Rahue. Uso obligatorio de cadenas y restricción de tránsito nocturno.
Ruta Provincial 63Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San MartínProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónRipio poceado, abundante barro y heladas. Se recomienda transitar en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.


Temas

Chile

Neuquén

Paso Cardenal Samoré

Pino Hachado

Río Negro

Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron otra jornada complicada por las condiciones climáticas. La situación afectó principalmente los cruces fronterizos con Chile y diversos tramos cordilleranos.

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