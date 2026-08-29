La contundente autocrítica del Vasco Arruabarrena tras el triunfo de Boca: «No merecimos ganar»

Boca derrotó agónicamente a Lanús por 1-0 y sumó una importante victoria en su regreso a La Bombonera. Con gol de Belmonte en la última jugada del partido, el Xeneize volvió a ganar por el Clausura luego de tres partidos y se metió en la zona de clasificación a octavos.

A pesar del triunfo, Boca no mostró una buena imagen y el Vasco Arruabarrena lo confirmó en conferencia de prensa: «Los tres puntos son importantes. Obviamente, lo necesitábamos. Pero creo que no merecimos ganar. Lanús fue superior«, sentenció.

¡GOLAZO AGÓNICO DE BELMONTE PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE LANÚS EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO! pic.twitter.com/67RTE6Suwq August 29, 2026

Aunque valoró el triunfo a pesar de haber ganado a pesar del flojo funcionamiento: «Sabemos que sumar de a tres jugando mal nos viene bien para lo que son las tablas. Igual, somos autocríticos y tenemos que tratar de mejorar. El equipo no tuvo la fluidez de otros partidos»

Luego, volvió a destacar el nivel del Granate en la Bombonera: «El rival juega y ha jugado mejor que nosotros. Ha merecido llevarse el partido. Somos Boca, tenemos ese corazón y eso nos llevó para adelante. Por suerte Toto definió bastante bien».

El Vasco recalcó en continuar la búsqueda para un mejor funcionamiento: «Tenemos que seguir insistiendo en buscar la mejoría. El hincha de Boca ve que se entregan. Hay momentos buenos, momentos malos. Buscamos siempre el arco rival y asumimos los riesgos».

Además, le dedicó el triunfo a Tomás Aranda, que se fracturó el peroné en uno de los entrenamientos de la semana: «Era el jugador que nos daba la pausa, ese pase gol«. Y explicó cómo llevará adelante la seguidilla de partidos de Boca: «Por momentos jugarán otros, por momentos cambiaré el sistema. Somos un equipo. Tenemos que seguir en esta senda. Hay que recuperar. Nos quedan seis partidos en 20 días».

El próximo compromiso de Boca será frente a Vélez, por los octavos de final de la Copa Argentina. El duelo será el miércoles 2 de septiembre a las 21:15 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.