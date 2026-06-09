Caso Adorni: la Justicia ya analiza el celular del contratista vinculado a las obras en la casa de Indio Cuá

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo con el avance de las pericias sobre el teléfono celular de Matías Tabar, el contratista que realizó las refacciones en la vivienda que el funcionario posee en el country Indio Cuá.

Según trascendió, el dispositivo ya se encuentra bajo custodia judicial y está siendo analizado en el Centro de Investigaciones Judiciales (CIJ), en el marco de la causa que tramita ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron que la extracción de la información contenida en el iPhone 15 de Tabar se completó de manera exitosa y contó con la supervisión de un perito designado por la defensa de Adorni.

El procedimiento permitió transferir la totalidad de los datos almacenados en el teléfono a un disco rígido que quedó incorporado a la causa y a disposición de los investigadores para su análisis.

Entre los elementos que serán revisados figuran mensajes, llamadas telefónicas, conversaciones de WhatsApp y otros intercambios mantenidos entre Tabar y el jefe de Gabinete, especialmente aquellos previos a la declaración testimonial del contratista ante la Justicia.

Además, los investigadores buscarán determinar detalles sobre las obras realizadas en la propiedad de Indio Cuá, cuyo valor fue estimado en 245.000 dólares. Para ello también se examinarán facturas, presupuestos, comprobantes de pago y documentación relacionada con las refacciones.

En paralelo, la fiscalía federal trabaja en un requerimiento formal para que Manuel Adorni presente explicaciones sobre las inconsistencias patrimoniales detectadas durante la investigación, tanto en relación con sus gastos como con determinadas deudas personales que figuran en los registros analizados hasta el momento.

Fuentes de la Casa Rosada indicaron que el jefe de Gabinete tiene previsto presentar su declaración jurada patrimonial el próximo 15 de junio, fecha límite establecida para la entrega de la documentación ante la Oficina Anticorrupción.

Desde el Gobierno señalaron que el trámite se encuentra en la etapa final de revisión administrativa antes de su presentación formal.

La causa continúa avanzando bajo secreto parcial de sumario mientras la Justicia analiza la documentación y las comunicaciones obtenidas durante las últimas medidas de prueba.