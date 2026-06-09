«Horas antes» del Mundial 2026: la estrategia del Gobierno para la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni

La presentación de la declaración jurada del jefe de Gabiente, Manuel Adorni, se planea hacer un momento antes del inicio del Mundial 2026. El caso ha generado internas dentro del Gobierno nacional.

Pese a que el presidente Javier Milei manifestó su respaldo y había dicho hace más de un mes que iba a realizarse de manera «inminente», eso todavía no ocurrió. «Probablemente esta semana», dicen ahora desde Casa Rosada.

Bajo el Mundial 2026: la estrategia sobre la declaración jurada de Manuel Adorni

Fuentes cercanas a presidencia, consignadas por Clarìn, aseguran que la presentación será «horas antes del Mundial». Se cree que el trámite se dará este miércoles que se cumple el primer aniversario de la condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad o el mismo jueves, que inició la competencia futbolística con la ceremonía de inauguración.

No se desconoce desde el Gobierno la atención que captará el mundial, donde la Selección Argentina irá como defensora del título. Allì apunta la estrategia del oficialismo.

El medio de Buenos Aires señaló que el jefe de Gabinete incluiría en su declaración jurada «préstamos

documentados», que le permitan justificar el movimiento de dinero desde que se incorporó a fines de 2023 en el equipo del Gobierno. Desde entonces adquirió una camioneta Jeep 2021 y dos propiedades, estas últimas aún no oficializadas.

La investigación contra Manuel Adorni es por presunto enriquecimiento ilícito por sus viviendas no declaradas y sus viajes al exterior. Otra línea del caso que indaga la Justicia son posibles dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública, ambos llevados adelante por el juez federal Ariel Lijo.

Internas por la declaración jurada de Manuel Adorni

El hecho en torno a la declaración jurada, desató también una interna dentro del Gobierno nacional. La senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich, exigió a Adorni que acelere la presentación de la declaración jurada.

“Ahora es el momento de la prueba y la prueba cuanto antes mejor, porque sino el gobierno se empantana», señaló la legisladora a A24 apenas empezaron los cuestionamientos.

Manuel Adorni sobre su patrimonio y viajes

Durante su presentaciòn de informe de gestión también se refirió a la polémica desatada por sus viajes al exterior y su patrimonio. «Quiero dejar en claro que he afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia y que únicamente se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar. No se trataron de viajes financiados por terceros en el marco del Decreto 1179/2016, ni de obsequios de ningún tipo», dijo en el Congreso en abril pasado.

Y agregó: «La Oficina Anticorrupción registra mi Declaración Jurada de actividades anteriores y posteriores al ejercicio de la función pública y no existe ninguno de los vínculos que se pretenden construir», aseguró