Manuel Adorni ultima detalles de su declaración jurada patrimonial para presentarla antes del Mundial 2026

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entró en la etapa final del armado de su declaración jurada patrimonial. Su plan es hacer la presentación oficial ante la Oficina de Anticorrupción antes de que inicie el Mundial 2026.

Declaración jurada de Manuel Adorni

La declaración que debe presentar el funcionario es para justificar su situación patrimonial en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo investiga. La fecha no está definida, pero aseguran que no pasará del lunes 15 de junio.

En la oposición sostienen que el plan es presentarlo cuando inicie el Mundial, previsto para el jueves 11, para correr de agenda el impacto de la interna y la causa judicial que persigue al funcionario desde principio de año.

Lo cierto es que la demora de Manuel Adorni por presentar la actualización de sus cuentas se debe también a dos factores: el primero respondería a que quería evitar torcer el curso de la investigación que impulsa el fiscal, que recopila pruebas para determinar su situación; y el segundo, es que la demora fue para darle la espalda a la presión interna de algunos factores como la senadora Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

En el Poder Ejecutivo esperan que el funcionario aclare su situación, pese a que en el último tiempo la tensión abierta entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, descomprimió el impacto de la causa.

Desde Mendoza, Patricia Bullrich, declaró: «Démosle tiempo, dijo que la va a presentar el día 15. Es tema terminado, con decir las cosas una vez alcanza, su responsabilidad como funcionario es presentarla».

Cabe mencionar que la senadora también quedó bajo la mira dentro del oficialismo cuando públicamente, pidió adelantar los plazos para que el jefe de Gabinete presentara su declaración para evitar estirar la definición. Los dichos de Bullrich abrieron una nueva grieta en el corazón del poder que notaron como la legisladora se diferenciaba y buscaba ocupar un rol de «mileista coherente».

La administración libertaria aspira a tomar aire con el inicio del Mundial y correr de eje los temas que complejiza sus días desde la detección de Bettina Angeletti, esposa del ministro coordinador, en la delegación presidencial que viajó a Estados Unidos.

Con información de Noticias Argentinas