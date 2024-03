Caso Carrasco: se cumplen 30 años del asesinato que puso fin al servicio militar obligatorio

El 6 de marzo de 1994, el soldado Omar Carrasco fue visto por última vez con vida en el Grupo de Artillería de Zapala, donde había ingresado tres días antes para cumplir con el servicio militar obligatorio. El asesinato, seguido de un escandaloso encubrimiento, con la intervención de Inteligencia Militar pese a que lo tiene prohibido por ley y el papel penoso de la justicia federal, cosechó entre sus derivados la derogación del servicio militar obligatorio.

El aniversario del crimen coincide con el interés manifestado por el gobierno nacional de reinstaurar un sistema que registró al menos 17 muertos en 30 años. Y se produce en medio de la conmoción por el asesinato de otro soldado, esta vez voluntario, en el mismo lugar: Pablo Gabriel Jesús Córdoba, quien recibió dos disparos en la cabeza en el Grupo de Zapala. Su nombre se suma a otro personal del Ejército muertos en dudosas circunstancias, a muchos que se suicidaron dentro o fuera de los cuarteles, o fueron víctimas de accidentes evitables, como el de San Martín de los Andes.

Una muerte evitable

«Es un aniversario muy triste, por una muerte absolutamente injusta», reflexiona en un documental elaborado por diario RÍO NEGRO el abogado Marcelo Inaudi, quien fue defensor de los tres condenados por el crimen.

Agregó: «En lugar de investigar, los jueces que intervinieron abrazaron la historia oficial fabricada por los militares que lógicamente hacía recaer la responsabilidad del homicidio en los últimos eslabones de la cadena de mandos: un subteniente y dos soldados».

Por su parte Martín Segovia, uno de los querellantes en representación de la familia Carrasco, señaló que «no tengo la menor duda de que la gente que fue condenada, Ignacio Canevaro, Cristian Suárez y Víctor Salazar, son los autores del hecho. Quizá la finalidad de ellos pudo haber sido no matarlo al pibe, no creo que tuvieran un motivo específico, un móvil para matarlo. Sí creo que le pegaron una tunda y lo dejaron a su suerte. Se hubiera salvado con llevarlo al hospital. Ese chico no se tendría que haber muerto».

Una historia que contiene muchas historias

Omar estuvo tres días con vida en el cuartel. Luego ocultaron su cadáver durante un mes.

El caso Carrasco es la historia de Omar, el joven nacido el 5 de enero de 1974 en Cutral Co que nunca había dormido fuera de su casa, era tímido y se le dibujaba una mueca en el rostro parecida a una sonrisa cuando se ponía nervioso.

Es la historia de la búsqueda incansable de su padre, Francisco, y su madre, Sebastiana Barrera, quienes con tesón y un apoyo conmovedor de la sociedad no cejaron nunca en su reclamo de justicia.

También es la historia del criminal encubrimiento militar, ampliamente demostrado en el juicio oral que se realizó en Neuquén entre el 15 de noviembre de 1995 y el 31 de enero de 1996.

Y es la historia de otro fallo (en la doble acepción del término) vergonzoso de la justicia federal, que decretó la prescripción de la causa Carrasco II y dejó impunes a decenas de militares de alto rango que participaron del encubrimiento.

¿Vuelve el servicio militar obligatorio?

A 30 años del asesinato, el gobierno nacional admite que está analizando reinstaurar el servicio obligatorio, un sistema despótico de malos tratos y nula efectividad para el combate, como quedó demostrado en la guerra de Malvinas en 1982.

Si no lo hace de inmediato es por una cuestión presupuestaria, pues ideológicamente lo tendría decidido. A una institución que ha demostrado falencias para acometer el fin que da razón a su existencia, pretenden adosarle el adoctrinamiento de jóvenes. ¿Qué puede salir mal?

Denuncia de la APDH Neuquén

Al respecto, la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén denuncia «el desamparo que padecen los civiles para ejercer la defensa de sus derechos ante el autoritarismo militar y la complicidad civil».

«Nos solidarizamos con la familia Córdoba a la vez que repudiamos la conducta del Ejército y de la justicia Federal que no ha logrado esclarecer el asesinato del soldado voluntario. La lucha para conocer la verdad interpela a la sociedad neuquina», añade el comunicado.

También señala que «conocida la posición negacionista del gobierno nacional y la reivindicación del servicio militar obligatorio que hiciera durante su campaña política Victoria Villarruel, expresamos nuestro rechazo al intento de restablecer el ‘servicio militar’ por cuanto, más allá de los argumentos de disciplina militar lo que se busca es exonerar al poder militar de las atrocidades perpetradas y de las que es capaz de cometer».

El caso Pablo Córdoba

La mención al caso de Pablo Córdoba resulta oportuna. Como viene informando diario RÍO NEGRO desde el 1 de junio del 2023, cuando ocurrió el crimen, este joven de 21 años apareció con dos balazos en la cabeza mientras cumplía guardia en el Grupo de Artillería rebautizado 16 (era 161 en la época de Carrasco).

Con una pasmosa similitud, otra vez el Ejército intenta desviar la atención (habla de un suicidio); intenta influir sobre la pobre investigación de la justicia federal (llegó a tener una copia del expediente) y presiona a testigos.

Incluso amenaza de forma velada a los familiares de la víctima. A Juan José Córdoba Salto, que es suboficial principal, le aplicaron el verticalismo más rancio para intentar que vuelva a las filas que rompió para pedir justicia por su hijo.