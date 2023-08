Caso Facundo Castillo: denuncian al juez Merlo por la “oscura intención de apropiarse de un caso extremadamente grave”

El nuevo defensor de Ramiro Gutiérrez, Manuel Maza, arremetió con sólidos argumentos contra el juez Guillermo Merlo en la audiencia ante el Tribunal de Impugnación por la causa del crimen de Facundo Castillo en Cipolletti. Afirmó que tuvo una “oscura intención” para quedarse con el caso, que incumplió la ley y hasta puso duda su capacidad de discernimiento. “Pareciera que tiene una voz interior que la hace escuchar cosas que no le pidieron”, fustigó el abogado.

Nuevamente Merlo, el presidente del Foro de Jueces de Cipolletti, quedó en el ojo de la tormenta y abrió un gran frente ante el Tribunal de Impugnación por el caso del homicidio de Facundo Castillo.

Maza, que ahora defiende a Gutiérrez condenado a 12 años, cargó duro contra Merlo. Su alegato de alto vuelo debería terminar al menos con una investigación ante el Consejo de la Magistratura. “Hizo todo en el marco de la ilegalidad”, insistió el abogado. La defensa pidió la anulación del juicio por jurado.

Damian Torres, el otro defensor, dijo que la asignación de jueces no “es disponible por las partes”. Con ese argumento echó por tierra la premisa de que las partes consistieron la designación de Merlo. “Es de orden público”, insistió.

Maza calificó a Merlo de desprolijo y mencionó que tuvo actitudes insólitas. Primero, como presidente del Foro, confirmó a la jueza Florencia Caruso frente al caso. Pero después cuando la defensa presentó un recurso, aún sabiendo que no tenía posibilidad de recurrir, Merlo se autodesignó y buscó el consentimiento de las partes.

Incluso describió que al anterior defensor, Martín Segovia, se le “subió la presión” y no terminaba de entender lo que estaba haciendo el nobel juez.

Entre las irregularidades expuestas, Maza afirmó que en la primera parte de la audiencia Merlo fue consciente de cuál era su función: revisar la prisión preventiva hasta que se resolviera la situación de Caruso, que era la jueza natural.

Después indicó que empezó a desvariar. Que convocó a la licenciada Marcela Martín para que le explicará cómo se designaban los jueces. Entonces tomó la interpretación que quiso. Como si tuviese una voz interior que le indicaba cosas que las partes no le decían.

“Primero dijo que las decisiones de los jueces no se cuestionan y después afirmó que a la parte que no le gustaba podía recurrir, absurdo todo”, lanzó Maza. Lo describió como un “juez muy abierto”, con una “intención poco clara, por no decir oscura, de asignarse la causa”.

El abogado consideró que fue desprolijo, que nadie le pidió nada y que tuvo una “oscura intención de apropiarse de un caso extremadamente grave en la región”. Lo describió Maza: “con una sonrisa dijo yo me debo al caso porque ahora yo soy el juez del caso, voy a cumplir mis obligaciones”. Enseguida el abogado lo castigó: “lo que incumplió es la ley”.

Los jueces del Tribunal de Impugnación Miguel Cardella y Carlos Mussi y la jueza Rita Custet Llambí. (Marcelo Ochoa)



Merlo ha sido el juez más polémico desde su designación en adelante. Primero por las causas que dejó irresueltas en la fiscalía, en su anterior función, y después por las decisiones que tomó en el caso de Facundo Castillo.

El abogado Damian Torres también cuestionó seriamente las instrucciones de Merlo y apuntó a que confundió al jurado con todo lo que explicó respecto al dolo y a la culpa. Teléfono para el Consejo de la Magistratura.

La audiencia ante el Tribunal de Impugnación se realizó en Viedma con la participación de las partes y del condenado Gutiérrez. También asistieron los familiares de la víctima. El tribunal estuvo integrado por los jueces Miguel Cardella y Carlos Mussi y la jueza Rita Custet Llambí.

El querellante Juan Manuel Coto, que representa los intereses de la familia de Facundo Castillo, y el fiscal de Cipolletti Santiago Márquez Gauna respondieron cada uno de esos planteos.

El imputado también tuvo la posibilidad de expresarse en la audiencia, al igual que los familiares de la víctima. El Tribunal de Impugnación, según el artículo 240 del Código Procesal Penal, deberá resolver dentro de los veinte días a contar desde este miércoles.