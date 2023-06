Caso Facundo Castillo: «El juez tenía en su cabeza la condena y con todo su accionar buscó justificarlo», dijo el hermano de Facundo

El juez Guillermo Merlo condenó a 12 años de prisión a Ramiro Gutiérrez, por lo tanto la familia no podrá apelar la sentencia. Foto Archivo.

Esta mañana, Emiliano Castillo, el hermano de Facundo Castillo, habló sobre la sentencia dictada por el juez Guillermo Merlo en el juicio. Expresó su preocupación de que el juez ya había decidido la duración de la condena de antemano y que con su comportamiento durante el juicio trató de justificar una sentencia de 12 años.

El 16 de junio Ramiro Gutiérrez fue condenado a 12 años de prisión por el homicidio de Facundo Castillo y cinco tentativas de homicidio. Ayer se confirmó que Gutiérrez decidió contratar a dos letrados de Viedma para impugnar la sentencia que definió el juez Guillermo Merlo. Esta situación generó enojo en el entorno de Facundo Castillo.

Emiliano Castillo habló, hermanó de Facundo, sobre la condena que impuso el juez y una vez más manifestó su disconformidad. “Creíamos que íbamos por el buen camino, pero esto generó una recaída de todos”, dijo. Aseguró que «el juez tenía en su cabeza el numero de la condena y con todo su accionar buscó justificarlo»

Emiliano Castillo indicó que «Guillermo Merlo con su accionar buscó justificar los 12 años, y la única forma de hacerlo era menospreciando el trabajo de la querella. Si nos daba una sola razón era imposible sostener la condena”, declaró.

El hermano de Facundo aseguró que sus abogados realizaron un buen trabajo. “Se juntó mucha prueba, había fundamentos. Mi enojo no es con mi abogado. El juez fue quién eligió ese monto para que no podamos apelar, pero se olvidó o no tuvo en cuenta cosas que agravaban lo Gutiérrez había hecho”, manifestó en LU19.

También, se refirió al buen comportamiento procesal que destacó el juez sobre Gutiérrez. Dijo, “el juez menciona un supuesto buen comportamiento procesal, pero en el juicio por jurados quedó demostrado que no fue así. Su entrega se produjo porque se vio acorralado. Además, se descubrió que manipuló la camioneta para respaldar su versión de los hechos y presentó un certificado de una odontóloga falso. Me resulta irrespetuoso que se hable de buen comportamiento cuando claramente no lo hubo y quedó demostrado en el juicio”, expresó Emiliano.

Incluso aseguró que habría estado más satisfecho si el juez simplemente lo hubiera sentenciado a 12 años de prisión sin tratar de justificar la condena. Indicó que le molestó que el juez hablara de la situación desdichada por la que estaba pasando Gutiérrez. “Eso me generó bronca, no sé si se da cuenta lo que nosotros estamos viviendo y lo que generó esta condena”, finalizó.

Caso Facundo Castillo: la familia no puede apelar la condena

La familia de Facundo Castillo no podrá apelar la sentencia que emitió el juez Guillermo Merlo porque resolvió una condena de más de la mitad de lo peticionado por la querella.

El abogado, Juan Coto manifestó que “los códigos procesales penales tienen cierta limitación para las partes querellantes para recurrir la sentencia de condena, una de esas limitaciones es que no podemos apelar cuando le dan más de la mitad de la pena que pedimos. Este sería el caso, nosotros pedimos 22, le dieron 12, eso es más de la mitad, por lo tanto, el código nos impide recurrir esta decisión que el juez ha tomado”. La defensa si podrá apelar.