Caso Facundo Castillo: indignación en la sociedad por la condena de Gutiérrez

Ayer se conoció la pena que deberá afrontar Ramiro Gutiérrez, acusado por el homicidio de Facundo Castillo y cinco tentativas de homicidio. La condena de Gutiérrez desató la indignación en la sociedad de Cipolletti y Neuquén que esperaba una pena mayor.

Este viernes Ramiro Gutiérrez fue condenado a 12 años de prisión, más accesorias legales y costas procesales, por ser el autor del delito de homicidio simple -de Facundo Castillo- en concurso ideal con cinco tentativas de homicidio.

La condena que impuso el juez técnico Guillermo Merlo desató una serie de desacuerdos en la sociedad de Cipolletti y Neuquén, que esperaban un veredicto ejemplar en el caso de Facundo Castillo. Incluso en redes sociales tildaron de decepcionante la pena que emitió el juez.

“Desilusión, amargura y dolor” “la justicia argentina deja mucho que desear, una vez más demuestra que no está a la altura”, fueron algunos de los mensajes. Otros referían a que la condena social será eterna y que Facundo siempre estará presente. Otros cuestionaron que el jurado popular tuvo la valentía que le faltó al juez Guillermo Merlo. “Se olvidó de la intención, el abandono y el soborno”, expresaron.

Caso Facundo Castillo: el juicio

A casi dos años del crimen de Facundo Castillo, finalmente, el 15 de mayo el jurado popular halló culpable a Ramiro Gutiérrez por el delito de homicidio simple y cinco tentativas de homicidio simple. Aseguraron que cometió el hecho de manera intencional. Tras la emisión del veredicto se dispuso la fecha de la audiencia de cesura.

En un primer momento se fijó para el 29 de mayo, pero luego por cuestiones de salud de los letrados defensores fue pospuesta para el día 14 de junio. Aquel miércoles en presencia de todos los intervinientes, a excepción del defensor Carlo Villa que lo hizo por zoom, se dio inicio al debate que determinaría la pena a imponer al imputado.

El juez técnico Guillermo Merlo condenó a Ramiro Gutiérrez a 12 años de prisión. Sostuvo que la imposición de la pena fue objetiva y que la ley obligó a considerar ciertas circunstancias que determinan el monto de la condena.

Caso Facundo Castillo: qué dijo el juez del pedido de la querella

De acuerdo a los pedidos la fiscalía y la querella, el juez técnico Guillermo Merlo, expresó que “el pedido de la querella – de 22 años de prisión- era desproporcionado porque no respeta los límites que su tarea y mandato le señala.

Merlo cuestionó la desproporción en la petición de condena de la fiscalía y la querella. Se preguntó, ¿Cómo se puede explicar la discrepancia entre la solicitud de 16 años por parte del fiscal, quien representa a seis víctimas y a la sociedad, y la petición de 22 años por parte del querellante, quien representa exclusivamente a una de las víctimas? “Esta contradicción entre los acusadores genera confusión y da la impresión de irracionalidad en la acusación”, dijo.

Argumentó que la querella representa intereses particulares del hermano de Facundo, Emiliano Castillo, y que el pedido de 22 años de prisión no corresponde porque no tienen las facultades para solicitarlo.

El juez expresó, “nada puede considerar respecto a las cinco tentativas alegadas. Solo se puede limitar al interés particular que representa, por lo cual apartarse 14 años del mínimo invocando intereses ajenos es desproporcionado, y así he de valorarlo pues no tiene ni mandato ni instrucciones sobre esos otros delitos cometidos por Gutiérrez, los que sí son representados por la fiscalía”.

Indicó que en el juicio quedó establecido que se trató de seis homicidios, uno consumado y cinco tentados. “Esa fue la teoría planteada por los acusadores, y que el jurado popular aceptó integralmente. Un homicidio simple y cinco tentativas de homicidio simple. Como Juez técnico, debo respetar lo decidido por el tribunal popular, y así lo ha hecho, delitos simples. No hacerlo podría generar nulidades”.

Qué dijo el juez del pedido de la defensa: 8 años de prisión

Ante lo peticionado por la defensa el juez Guillermo Merlo manifestó, que también era desproporcionada y daba a entender que los demás delitos no debían tenerse en cuenta, y sobre eso no estaba de acuerdo.

Consideró, al igual que la defensa que Ramiro Gutiérrez era una persona trabajadora, con círculo familiar, con círculo de amistades, sin reproches sociales, inserto educativamente, de buenos modos, joven y con un proyecto de vida por delante, pero un punto que fue fuertemente ponderado fue la falta de antecedentes. Esto llevó a determinar la condena de 12 años de prisión.

Caso Facundo Castillo: cuáles fueron los argumentos del juez para determinar la pena

La sentencia, según el juez, fue objetiva, ya que su tarea de administrar justicia no corresponde a colocarse en el lugar que ocupan las víctimas ni el imputado.

Indicó que de acuerdo a lo que se vio en el juicio de cesura, advirtió al igual que el fiscal y la querellante no probaron cuál era la extensión del daño, ni hicieron una valoración de las circunstancias atenuantes conforme ordena el código de fondo y la jurisprudencia de la provincia, inclusive tergiversaron circunstancias para valorarlas. “Fue escuchada toda la prueba producida, e inclusive se alegó respecto al material probatorio que sustentó el veredicto popular, y ambos acusadores hicieron referencia, desde sus respectivos y disímiles puntos de vista, de las consecuencias generadas, pero en modo alguno dieron certeza del perjuicio”, declaró.

“Los jueces somos garantes de la constitución y las leyes. Debemos asegurar con nuestra intervención, la imparcialidad del Tribunal y que se cumpla con el debido proceso, que se haga un juicio como manda la ley, y a la hora de dictar la sentencia motivemos nuestra decisión en los hechos probados y en el derecho aplicable”, expresó.

Otro punto al que dio lugar el juez fue a extender la prisión preventiva que viene afrontando Gutiérrez de modo extraordinario, explicó que la misma vence el día 21 de junio y decidió extenderla hasta el 21 de octubre. En este punto, consideró que “el peligro de fuga sigue vigente y con más intensidad, pensemos que antes afrontaba una posibilidad de condena, ahora ya ha recibido un veredicto del jurado popular que dice que es culpable lo que influye en el ánimo de la persona de estar a derecho”, expresó.

Para Merlo, la defensa demostró que Gutiérrez siempre estuvo inserto en las normas sociales, y que esta situación que le tocó vivir era una situación desdichada, que ha afrontado con responsabilidad y ha mostrado arrepentimiento. Por lo tanto, no hay ningún elemento objetivo para apartarse del mínimo del delito de homicidio.

La palabra del papá de Facundo Castillo: Esteban

El padre de Facundo declaró en la última audiencia. Esteban Castillo habló de sus dos hijos, Emiliano y Facundo. Dijo que Facundo era el menor, que al momento del hecho su hijo tenía 29 años de edad. Contó que Facundo se dedicaba a trabajar en la empresa familiar, que le gustaba el trabajo que hacía y que se hacía querer en el ámbito laboral.

Expresó que luego del accidente deseó morir y que ese deseo se mantiene hasta la actualidad. A Facundo le faltaron 55/60 años de vida y los amigos que los acompañaron perdieron un hermano.

Relató que Facundo una vez tuvo un inconveniente a las cinco de la mañana por orinar en la calle pues no lo habían dejado hacerlo en un baño de una estación de servicios y lo detuvo la policía que vio esa situación. Solo esa situación tuvo Facundo con la ley. Eran de viajar en familia una o dos veces por año, las fiestas de fin de año, al menos una la pasaban todos juntos con la familia de Emiliano en la cordillera, y esto no se va a volver a repetir.