Caso Facundo Castillo: «En el juicio van con esa misma línea de soberbia que tienen y tratan de justificar sus hechos»

Hoy se realiza la tercer jornada de audiencia del juicio por jurados por el crimen de Facundo Castillo. En la antesala al juicio, Emiliano Castillo expresó en RÍO NEGRO RADIO que se está haciendo más largo de lo que esperan. “Hoy es la tercera audiencia, pero para mi cabeza van como seis días. Estamos acá poniendo el pecho con mi familia y los amigos de Facu”.

Durante la jornada de ayer declaró el médico forense que realizó la autopsia del cuerpo de Facundo Castillo. Se trató de una extensa proyección del perito que examinó el cuerpo de Facundo Castillo, Gustavo Breglia. Allí la defensa de Ramiro Gutiérrez cuestionó el informe que realizó el perito, y en varias ocasiones, Carlos Vila y Martin Segovia, trataron de avanzar en que no se pudo precisar cómo se produjo el impacto. Si con la parte delantera o la parte trasera del vehículo. Para los magistrados, “no hay certezas de cómo fue el accidente». También, la médica que escuchó las últimas palabras de Facundo brindó su testimonio.

Hoy se espera que más testigos declaren en la audiencia. El hermano de Facundo, Emiliano Castillo, manifestó que el juicio se viene realizando con muchas demoras a raíz de incidentes que generó la familia y la defensa de Ramiro Gutiérrez.

Explicó que durante la jornada del lunes “un familiar de Gutiérrez sacó o filmó al jurado popular. Eso no se puede hacer, el juez lo remarcó en la audiencia. Burlando también llegó a sacar el celular, yo no sé si no interpretan lo que dice el juez o si se creen más por el hecho de ser famosos”. Finalmente, luego de un extenso debate que continuó durante el día martes, decidieron seguir con el juicio.

Durante la presentación del perito, la familia de Castillo decidió no presenciar esa parte de la audiencia. “La discusión con el perito no la presenciamos, era el médico que realizó la autopsia a mi hermano y no queríamos estar en ese momento. Tenemos un dolor inmenso y ver eso no está bueno”, manifestó Emiliano.

También, el hermano de Facundo habló de la convivencia de las familias afuera de la oficina judicial ubicada en calle Urquiza y España. Expresó “desde nuestra parte somos respetuosos, hacemos como que no están. Uno es humano, tiene sentimientos. He visto actitudes que duelen, no ven el daño que causaron. Mató a una persona, de este lado hay familias sufriendo. No vi una actitud de arrepentimiento, en el juicio van con esa misma línea de soberbia que tienen y tratan de justificar sus hechos”, finalizó.

Escuchá a Emiliano Castillo en «Vos al Aire”, por RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).