Caso Facundo Castillo: el incansable cuestionario de la defensa al perito que hizo la autopsia

En la segunda jornada del juicio por jurados por el crimen de Facundo Castillo la defensa de Ramiro Gutiérrez buscó imponer su versión de los hechos al jurado popular y cuestionó la evidencia que presentó el médico forense Gustavo Breglia. El inicio del juicio se vio demorado por varias horas por el temor del jurado, la hostilidad de la defensa fue otra de las aristas que marcó la jornada de este martes en los tribunales de Cipolletti.

Luego de la jornada del lunes, donde la defensa del único imputado dio una versión totalmente diferente a la teoría de la fiscalía e intentó imponer al jurado popular que Gutiérrez entró en pánico y atropelló accidentalmente a Facundo Castillo, ayer la mañana en la sala 6 de los tribunales cipoleños ubicados en la calle Urquiza y España también estuvo colmada de demoras e incidentes.

El inicio del juicio estaba fijado para las 08:30, pero por una serie de hechos que se vivieron durante la mañana del lunes donde una mujer habría tomado fotografías del jurado. Durante los primeros minutos, según trascendió, el juez trató de llevar tranquilidad al jurado popular asegurando la protección de sus identidades en el proceso judicial para que pudieran continuar.

Por su parte, la defensa buscó frenar el proceso, para ello pidió anular el juicio y reprogramarlo para una próxima fecha. El argumento fue que “el jurado no podría tomar una decisión objetiva de los hechos por la presión social que tiene el caso”. Ante estas palabras el juez Guillermo Merlo no hizo lugar al pedido y manifestó «los jurados han sido suficientemente claros de que quieren seguir desarrollando sus tareas». Posteriormente, el juicio finalmente comenzó.



Caso Facundo Castillo: los cruces con Breglia

El primer testimonio que se escuchó en la sala 6 de la Oficina Judicial fue el del médico forense Gustavo Breglia, quien fue el encargado de realizar la autopsia al cuerpo de Facundo Castillo. Según declaró, la muerte de Castillo se produjo a causa de múltiples lesiones. Entre ellas, politraumatismos, aplastamiento de tórax y abdomen, fracturas costales en el tórax derecho, fractura del tobillo derecho, contusiones y desgarro del pulmón derecho. Sumado a otras lesiones provocadas por fricción del cuerpo.



Para el médico forense, la causa de las heridas es clara. Las lesiones se produjeron por un impacto que derribó a la persona y se produjo el deslizamiento entre el piso y el auto. Pero hay un dato clave que no pudo precisar, y es cómo fue el impacto. Si con la parte delantera o la parte trasera del vehículo.

Sobre este punto trató de avanzar la defensa de Ramiro Gutiérrez, a cargo de Carlos Vila y Martin Segovia. Para los magistrados “no hay certezas de cómo fue el accidente. No se puede definir cómo fue el impacto, sólo que la víctima fue golpeada desde atrás».

Posterior a una serie de preguntas al forense, Vila trató de minimizar las lesiones asegurando que no había fracturas a simple vista, el médico forense explicó que “las fracturas eran internas”. Segovia, por su parte, criticó el informe y al médico cuestionando que no había tomado fotografías de la fractura del fémur. “De las 175 fotos que usted tomó, no pudo capturar la fractura”, dijo en un tono bastante arrogante. A lo que Breglia contestó que “sólo tomó la medida y que no se pueden registrar dos horas de autopsia”.

Ante esta respuesta, y varias objeciones de la querella que fueron dadas a lugar por el juez, el abogado defensor Martin Segovia abandonó la sala de audiencia. El juez ordenó 15 minutos de cuarto intermedio para pedirle a la defensa que se calme y bajar la tensión que había en la sala.

Sin embargo, cuando regresaron, el abogado Segovia lanzó una acusación por la presentación de Breglia. “Estamos viendo dibujos animados, esto no representa la realidad”, indicó Segovia. El médico forense le contestó que la presentación se trataba de una secuencia del impacto, pero no precisa cómo ocurrieron realmente los hechos.

Sin dudas la jornada de ayer marca el inicio de una semana movida que continuará hasta que todos los testigos que declararán en la causa puedan brindar su testimonio. Luego fue el turno de la médica que lo atendió cuando llegó al hospital y efectivos policiales que intervinieron en el proceso. El debate continúa hoy desde las 8.30