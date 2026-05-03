Andrea, la operadora socio cultural que maneja camiones en la mina de Calcatreu

Cuando Andrea tomó el volante de un camión con la carga de minerales por primera vez sintió felicidad. Ese estado lo mantiene hasta hoy en su nuevo trabajo en el proyecto Calcatreu, donde es una de las pocas mujeres que a diario integra el grupo de “Operación de Mina”.

Andrea Aguilera es de Ingeniero Jacobacci y antes de sumarse al staff de Patagonia Gold, la empresa que opera la primera mina de oro y plata de Río Negro, pasó por varios rubros: fue secretaria, tuvo un comercio y también estudió, es Promotora Socio Cultural y Comunitaria.

Pero la vida la llevó a otra actividad, muy distinta a su profesión. Su inicio en la conducción de camiones comenzó el año pasado cuando se postuló en una propuesta de la Uocra que buscaba mujeres para incorporarse a la empresa que realizaba las tareas de apertura de caminos y preparación de terreno en la mina Calcatreu, ubicada en el paraje Lipetrén Chico, a unos 90 kilómetros al sur de Jacobacci.

“Necesitaban mujeres, me preguntaron y me animé… ahí comenzó mi carrera en lo que es mina, empecé a crear experiencia, me dieron la posibilidad de adaptarme al camión, de poder manejar y cuando terminé ese trabajo postulé para mina y me llamaron después de dos meses sin empleo”, recordó Andrea ante RÍO NEGRO, en un momento de descanso en el almuerzo que comparte con los compañeros de trabajo en el comedor del campamento de la mina.

Andrea Aguilera trabaja en el proyecto Calcatreu, opera un camión que transporta el mineral. Foto: Chino Leiva

“Estoy feliz de estar acá y de poder tener este trabajo”, destacó y puso en valor al grupo humano que compone el equipo, que la ayudan y aportan para mejorar en su trabajo.

En la mina, Andrea opera “camiones fuera de ruta, un Volvo con el que trasladamos el material de un lado a otro”, relató.

Al igual que todos los trabajadores del proyecto, Andrea permanece en la mina 14 días corridos y regresa otros 14 a su hogar en Jacobacci, así es el régimen minero.

En el predio, los trabajadores viven en el moderno campamento totalmente equipado -con módulos habitacionales ubicados en balcón-, que cuenta con un comedor donde comparten el primer momento del día a las 6, cuando arranca la jornada con el desayuno, aún con la noche intacta y el frío estremecedor de la estepa patagónica, que se siente con mayor crudeza en el medio del campo.

En el terreno la jornada laboral es extensa, hasta las 17, con la pausa para almorzar.

En la mina hay una amplia superficie en operación desde hace pocas semanas. En total son unas 25 mujeres las que comparten el espacio en distintas funciones, hay en cocina, maestranza, administración y unas pocas en “Operación de Mina”, el grupo más nutrido de la empresa, que hoy cuenta con unas 70 personas pero que pronto llegará a 120 agentes, cuando se incorpore el turno noche en el trabajo, según mencionó Antonio Adoro, gerente del área.

“En mina nos dan la capacitación, ahora ya quedo habilitada para usar la máquina y estoy operando”, señaló entusiasmada Andrea, minutos antes de volver al camino, al comando del enorme camión.

El régimen minero que rige en Calcatreu es de 14 días en la mina y 14 de descanso. Es una jornada atípica y el persona reside en el campamento completamente equipado.