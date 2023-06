Caso Facundo Castillo: la familia criticó la sentencia del juez Guillermo Merlo

La familia de Facundo Castillo, el joven atropellado a la salida de una fiesta en Cipolletti, criticó la sentencia que definió el juez Guillermo Merlo a Ramiro Gutiérrez. La defensa había solicitado ocho años de prisión, mientras que la fiscalía pidió 16 años y la querella 22 años. Finalmente, el juez definió 12 años de prisión lo que generó malestar en la familia de Facundo. Emiliano Castillo dialogó sobre esto en RÍO NEGRO RADIO.

Facundo Castillo fue asesinado por Ramiro Gutiérrez el 19 de diciembre de 2021. Desde ese día la familia del joven pide justicia. El juicio por el asesinato se llevó adelante mediante la modalidad juicio por jurado, allí se cotejaron las pruebas y se definió que Ramiro Gutiérrez es culpable del homicidio de Facundo y cinco tentativas de homicidio (a los amigos de Facundo).

Este viernes, Ramiro Gutiérrez fue condenado a 12 años de prisión, más accesorias legales y costas procesales. La condena que impuso el juez técnico Guillermo Merlo desató una serie de desacuerdos en la sociedad de Cipolletti y Neuquén, que esperaban un veredicto ejemplar en el caso de Facundo Castillo. Incluso en redes sociales tildaron de decepcionante la pena que emitió el juez.

“Los jueces cumplen un ron fundamental en estos procesos y se encuentran en las sombras. No me quedan dudas de que Merlo benefició a Gutiérrez con este monto. Me corresponde a mí decir que algo falla, la justicia no nos representa” expresó Emiliano Castillo en “Vos al Aire” de RÍO NEGRO RADIO.

El hermano de Facundo Castillo criticó la decisión de Guillermo Merlo diciendo que el juez “joven y de carrera fugaz” tenía tres opciones a la hora de marcar la pena para Gutiérrez. La primera acompañar el pedido de la fiscalía, 16 años, y dejar conformes a ambas partes. Otra opción era definir 22 años como había pedido la querella, “esta condena estaba bien fundamentada con los agravantes del hecho” manifestó Emiliano.

Y por último estaba el pedido de la defensa, ocho años de prisión. “Tomó esa decisión, una pena que beneficia a Ramiro Gutiérrez. La familia está festejando en redes lo que lograron. Según lo que hablé con mis abogados al ser menor a la mitad del monto que pedimos nosotros, esta sentencia no puede apelarse” explicó el hermano de Facundo.

Caso Facundo Castillo: «No se contemplaron los agravantes», dijo Emiliano Castillo

Emiliano también manifestó que Guillermo Merlo no contempló en la sentencia los agravantes presentados por la querella. “Así como si a un boxeador que pelea en la calle y mate a alguien se lo toma como agravante, de igual manera tuvo que ser con Ramiro Gutiérrez. El es conductor profesional, sabe cómo manejar” dijo.

Uno de los motivos que dio Merlo sobre su decisión fue el “buen comportamiento procesal” que tuvo Gutiérrez durante el juicio. “Esto no es cierto, no tuvo un buen comportamiento procesal, estuvo prófugo y alteró la camioneta. Su odontóloga presentó certificados falsos” arremetió Emiliano Castillo.

El día que se conoció la sentencia las redes explotaron con mensajes de disconformidad. “Desilusión, amargura y dolor”, fueron algunos de los mensajes. Otros referían a que la condena social será eterna y que Facundo siempre estará presente. También, que «la justicia argentina deja mucho que desear, y que una vez más demuestra que no está a la altura”.

Otros aseguraron que el jurado popular tuvo la valentía que le faltó al juez Guillermo Merlo. “Se olvidó de la intención, el abandono y el soborno”, expresaron.

Caso Facundo Castillo: cuáles fueron los argumentos del juez para determinar la pena

La sentencia, según el juez, fue objetiva, ya que su tarea de administrar justicia no corresponde a colocarse en el lugar que ocupan las víctimas ni el imputado.

Indicó que de acuerdo a lo que se vio en el juicio de cesura, advirtió al igual que la defensa, que el fiscal y la querellante no probaron cuál era la extensión del daño, ni hicieron una valoración de las circunstancias atenuantes conforme ordena el código de fondo y la jurisprudencia de la provincia, inclusive tergiversaron circunstancias para valorarlas. “Fue escuchada toda la prueba producida, e inclusive se alegó respecto al material probatorio que sustentó el veredicto popular, ambos acusadores hicieron referencia de las consecuencias generadas, pero en modo alguno dieron certeza del perjuicio”, declaró.

“Los jueces somos garantes de la constitución y las leyes. Debemos asegurar con nuestra intervención, la imparcialidad del Tribunal y que se cumpla con el debido proceso, que se haga un juicio como manda la ley. A la hora de dictar la sentencia nuestra decisión se debe determinar por los hechos probados”, expresó.

Otro punto al que dio lugar el juez fue a extender la prisión preventiva que viene afrontando Gutiérrez de modo extraordinario, explicó que la misma vence el día 21 de junio y decidió extenderla hasta el 21 de octubre. En este punto, consideró que “el peligro de fuga sigue vigente y con más intensidad, pensemos que antes afrontaba una posibilidad de condena, ahora ya ha recibido un veredicto del jurado popular que dice que es culpable lo que influye en el ánimo de la persona de estar a derecho”, expresó.

Para Merlo, la defensa demostró que Gutiérrez siempre estuvo inserto en las normas sociales, y que esta situación que le tocó vivir era una situación desdichada, que ha afrontado con responsabilidad y ha mostrado arrepentimiento. Por lo tanto, no hay ningún elemento objetivo para apartarse del mínimo del delito de homicidio.

Escuchá a Emiliano Castillo, hermano de Facundo, en RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).