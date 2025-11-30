Caso fentanilo contaminado: la Justicia determinó que alteraban controles del fármaco

La causa que investiga la muerte de 173 personas por el consumo de fentanilo contaminado sumó nuevas declaraciones testimoniales que complican a Laboratorios Ramallo. Ante la Justicia, testigos detallaron un patrón de fraude sistémico: se ocultaban resultados de contaminación bacteriológica para evitar frenar la venta del fármaco.

Según se pudo conocer, a partir de un informe del periodista Andrés Klipphan, una nueva testigo expuso ante el juez Ernesto Kreplak la cadena de negligencia. Describió cómo los protocolos de esterilidad, que requieren 14 días de análisis, eran sistemáticamente acelerados por «órdenes de arriba» priorizando el flujo comercial.

El testimonio, que se suma a pruebas ya incorporadas al expediente, reveló que los análisis con resultados positivos para contaminación no impedían la comercialización. La testigo afirmó que, pese a detectar fallas, «se sabía que se vendían igual», justificando la práctica con la necesidad de «vender» el producto.

Cómo era el sistema de ocultamiento para comercializar fentanilo contaminado

Para encubrir estas irregularidades, los resultados microbiológicos positivos se anotaban en cuadernos específicos. Estos registros «desaparecían» de manera sistemática cada vez que circulaban rumores sobre posibles inspecciones de la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

La investigación del juez Kreplak ya cuenta con 14 procesados, entre ellos dueños y directivos del laboratorio, acusados de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte. Este caso es considerado una de las mayores tragedias sanitarias de la historia argentina, equiparado a los siniestros de Cromañón y Once.