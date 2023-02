Caso Lucio Dupuy: cuál era la metodología que usaba la madre y su pareja para tapar las golpizas

Mañana se conocerá la culpabilidad o no de las acusadas.

Mañana a las 12 se conocerá el veredicto por el caso Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en La Pampa a finales de 2021. Durante el largo proceso judicial, la fiscalía brindó detalles de la metodología que utilizaban las acusadas Magdalena Espósito Valenti, la madre del nene, y su pareja, Abigail Páez, para esconder los signos de maltrato.

«Se analizó detalladamente la cronología de mensajes desde que empezaron a tener contacto con Lucio en 2020. Desde ahí se comprobó el maltrato físico y los abusos sexuales, que fueron agravándose«, contó Walter Martos, uno de los fiscales, en una reciente entrevista otorgada al canal de noticias A24.

Y en la misma línea, agregó: «Durante ese período, entre chats y audios construimos el maltrato oculto: no enviarlo a la escuela, aislarlo, no entregarlo al padre, y controlarlo vía Zoom para que no se expresara de lo que sucedía o dijera alguna excusa si tenía algún golpe«.

El letrado también precisó que Lucio era obligado a responder que los golpes en el cuerpo eran producto de «caídas del árbol, dado que si decía la verdad no le iban a permitir ir a la escuela, que era lo que más le gustaba».

«La metodología del maltrato infantil crónico pudo quedar probado«, aseveró Martos.

Desde la Fiscalía consideraron que para arribar a estas conclusiones resultó determinante la apertura de celulares de las imputadas, lo que permitió facilitar el avance de la causa.

Cuenta regresiva para la sentencia

Tras finalizar las 18 audiencias del juicio, el Tribunal deberá dar a conocer la sentencia, tanto para la madre de la víctima, como para su pareja. Ambas están imputadas por los delitos de «homicidio agravado con ensañamiento y alevosía» y «abuso sexual gravemente ultrajante», entre otros condicionantes.

La lectura del veredicto está pautada para el mañana, a partir de las 12. Allí, los jueces que integran el tribunal Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora deberán determinar la autoría y responsabilidad penal de las acusadas por el asesinato del niño de 5 años.

No obstante, la pena no se dará a conocer mañana sino que se fijará para una audiencia posterior. Esto sería en el caso de que el Tribunal no considere correspondiente la acusación postulada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), por lo que tendrá un lapso de 15 días para determinar la condena.