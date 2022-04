Caso Otoño: extienden cuatro meses más el plazo de investigación la causa

El abogado Iván Chelia, querellante de la familia Uriarte pidió a la jueza Laura González Vitale cuatro meses de extensión del plazo de investigación. Manifestó que a partir del año 2021 el padre de Otoño quedó sin patrocinio jurídico por lo que recién a partir del 21 de febrero 2022, él logró presentarse válidamente en la causa.

Además, el abogado planteó que a partir del 9 de diciembre la causa se declaró como causa compleja por lo que el plazo de investigación preparatoria se amplió. “El pedido de cuatro meses no es un capricho, es el tiempo necesario que necesitamos para que el perito Enrique Prueger pueda investigar lo que pasó. A partir de ahora el perito estaría en condiciones de intervenir y analizar el patrón genético de la campera y remera que llevaba Otoño, además de pedir la apertura de cajas 2 y 6 que se encuentran en la oficina judicial que contiene muestras vitales para la investigación. Hay cuestiones que necesitan aclaración y son diligencias que nosotros necesitamos producir y en el tiempo que otorgaron nos vimos imposibilitados”.

El pedido de ampliación de investigación comenzará a regir a partir de hoy, 8 de abril.

La fiscal Teresa Giuffrida manifestó que “el querellante ha sido claro en su petición de cuatro meses de prórroga, es una solicitud fundada. Explicó claramente que hace poco han tenido acceso al legajo, y es un caso sumamente complejo en su investigación. Es un pedido fundado, ellos no han tenido acceso a todo lo que tiene que ver con esta causa, además han logrado que un perito pueda ver que es lo que va a tener que pedir, y qué pericias tendrán que hacer”. Puntualizó que “un plazo de cuatro meses que pide la parte querellante para realizar el análisis del patrón genético, no es un plazo irrazonable”.

El defensor técnico Gustavo Lucero cuestionó que “la defensa no va a compartir lo propiciado por el colega Chelia, y la fiscal Teresa Giuffrida. Nos hablan de más tiempo, nos piden más tiempo para investigar, nos preguntamos más tiempo para qué. Hay que manejarse con la verdad por más que la verdad en esta causa duela. Estamos obligados a valorar lo que sucede en esta causa para poder reflexionar si realmente se justifica más tiempo todavía. Todos los años se movilizan para reclamar justicia por Otoño, se trata de una causa emblemática para la región. Tuvo juicio político, nulidades, controversias y un sinnúmero de cambios de funcionarios. Tenemos que decirle la verdad a la familia de Otoño. Decirle que lamentablemente este crimen queda impune, es triste la verdad lo que no tiene es remedio. No puedo comprender lo que pasa por las cabezas y corazones de los que sufren, no puedo ponerme en sus zapatos y solo ellos saben de la frustración que trajo esta causa”.

Agregó que “deberíamos sincerarnos y cerrar este caso porque con cada prórroga se generan expectativas, de una vez por toda deberíamos aclarar que deben responder por lo que hicieron mal y las irregularidades cometidas. Que sepamos porque llegamos a este triste final, no corresponde seguir prorrogando una causa, hubo 16 años para hacerlo. Luego de 16 años vienen a pedir cuatro meses para esclarecer esta causa. Cada una de esas medidas que propone podrían ser relevantes como prueba de caso, no alcanza con pedir pruebas, a mí me tienen que decir porque lo hacen ahora y qué relevancia probatoria tiene para la teoría del caso.”

Además, Lucero solicitó plantear la prescripción de la causa penal. El defensor Juan Pablo Piombo planteó que también se oponía al pedido de ampliación de plazo que solicita el doctor Chelia ya que considera que “el código procesal establece que desde la falta de mérito seis meses después era obligatorio el sobreseimiento, por ese motivo corresponde dictar el sobreseimiento de todos los acusados en esta causa. En este caso llevamos 16 años y no se vislumbra que ahora las pruebas puedan generar algún resultado, se generan expectativa y se va a parar derecho a la frustración. Pasada una determinada cantidad de tiempo procede el sobreseimiento.”

Giuffida aclaró: “entiendo que no están vencidos los plazos procesales, para que se pueda hablar tiene que pasar 15 años, que recién se cumplirían en el 2023”.

La jueza Vitale manifestó que “no hay prescripción, hay que darle derecho a la víctima a obtener un resultado. Además, la acción penal no está prescrita porque la citación indagatoria interrumpe los plazos y se volvió a contar. El plazo es razonable, no es desmedido, se ha venido a pedir cuatro meses, son plazos legales del código procesal penal. Voy a otorgar cuatro meses más a partir del día de la audiencia”.