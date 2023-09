Caso Rafael Nahuel: empezó en Roca la sexta semana del juicio con más testigos

Hoy martes 19 de septiembre se reanuda una nueva semana en el debate oral y público por el homicidio de Rafael Nahuel, que ya cumplió el primer mes de audiencias. Hoy se lleva adelante, desde las 8:30, la jornada número 11 en el juicio por el asesinato del joven mapuche.

Con más testigos peritos científicos quienes participaron de las diligencias durante 2020 y 2021, empezó la audiencia de este martes. Hoy declararán de manera remota más peritos balísticos y químicos que no pudieron hacerlo la semana pasada.

Inició la jornada con la declaración del perito balístico de Salta, Héctor Barboza. Luego continuarán Hugo Flores Solís y Manzano quienes son también peritos del Centro de Investigaciones Federales de Salta. Este martes se sumará por último el testimonio de Mandagarán.

Los científicos de Salta relataron cómo fue el estudio que les requería cotejar todas las armas de los prefectos que participaron del operativo en Villa Mascardi con el proyectil extraído del cuerpo de Nahuel, para establecer cuál de esas armas fue la homicida.

Para mañana miércoles, quedará la palabra de Chocconi, Parodi y Zambory; otros peritos clave para la causa por homicidio.

Hector Barboza declara hoy en el juicio por Rafael Nahuel. Foto: captura

La décima audiencia la semana pasada transcurrió con una nutrida movilización puertas afuera del Tribunal Oral Federal de Roca, quienes pidieron justicia por Nahuel asesinado en medio de un conflicto por recuperación territorial en Villa Mascardi.

Caso Rafael Nahuel: testigos de la comunidad mapuche

Por propuesta de los abogados de la familia, Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino, se espera que el 26 y 27 de septiembre pueden empezar a declarar integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, a la que pertenecía Nahuel.

Se trata de María Nahuel, Lautaro González, Fausto Jones Huala y Johana Colhuan, quienes viajarán a Roca para prestar su testimonio de manera presencial en la sala. Serían los primeros en hacerlo en lo que va de los 28 testigos que declararon hasta el momento.

González y Huala son los dos jóvenes que bajaron a Nahuel desde la montaña luego del disparo, en una camilla precaria y quienes posteriormente fueron detenidos. Johana Colhuan fue una de las víctimas de los disparos ese día, aunque sobrevivió.

Por otra parte, para el mismo 26 de septiembre los imputados Obregón y García harán uso de una ampliación de sus declaraciones indagatorias solicitadas por sus abogadas defensoras. La fecha se programó este miércoles desde el Tribunal integrado por los jueces federales Simon Bracco, Alejandro Silva y Pablo Díaz Lacava.

Además, se espera la notificación precisa para una inspección ocular que se realizará en Mascardi en medio del debate, programada en principio para el mes de noviembre, pero que podría adelantarse.

Caso Rafael Nahuel: cinco imputados

Los imputados son cinco suboficiales de Prefectura Naval Argentina por homicidio aquel 25 de noviembre de 2017, quienes están presentes vía Zoom desde sus lugares de origen. Sergio Guillermo Cavia, Juan Obregón, Sergio García, Carlos Sosa y Francisco Javier Pintos, pertenecen al grupo de elite, Albatros.