Caso Sergio Ávalos: la Justicia Federal pide aumentar la recompensa para quienes aporten información

El juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, pidió elevar el monto de la recompensa para quienes aportes datos fehacientes que contribuyan a saber qué pasó con Sergio Ávalos, el joven estudiante de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) que desapareció hace 22 años. Actualmente el monto es de $3.000.000 y solicitó que aumente a $4.000.000.

«Quizás ahora sí alguno se arrepienta y pueda decir algo, o aparezca alguien que sepa lo que pasó esa noche», afirmó Mercedes Ávalos, hermana de Sergio, en una entrevista con RTN.

La investigación es por desaparición forzada. El joven fue visto por última vez el 14 de junio de 2003 cuando concurrió con un grupo de amigos al boliche «Las Palmas» de la ciudad de Neuquén. Villanueva imputó a 19 personas en julio pasado, entre ellos el dueño y el encargado del boliche, Patricio Sesnich y Pedro Nardanone y miembros del Ejército y policías de Neuquén que eran parte de la custodia.

Para el magistrados sostienen un «pacto de silencio».

La justicia provincial tuvo a su cargo la investigación, en un primer momento, y luego de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pasó a manos del fuero federal.

«Sergio ingresa al boliche de Las Palmas donde siempre fue visto ahí por última vez, pero no se lo ve salir. Durante años quisieron sacarlo del boliche, cómo que estaba en otros lados y deslindar responsabilidades», señaló Mercedes.

Y agregó: «No es lo mismo pasar los días sin un ser querido, con la esperanza de que en algún momento llegara, y hoy en día saber realmente qué es lo que pasó y realmente que los responsables sean condenados. No es una lucha corta, es una lucha larga y nos han demostrado las Madres (de Plaza de Mayo) que se logra justicia, pero el tiempo de la justicia lamentablemente es lento y corto, y por ahí beneficioso para algunos, y para otros es una larga espera y una larga lucha».