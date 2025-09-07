En Neuquén, el presentismo rige para docentes pero no se aplica a los diputados

El TSJ rechazó el 2 de julio pasado la acción de inconstitucionalidad promovida por el sindicato ATEN. Foto Matías Subat.

El plus por presentismo docente en Neuquén se convirtió en ley en un chasquido. Fue debatido por única vez en un plenario de comisiones, el 25 de junio de 2024, y se sancionó al día siguiente por amplia mayoría. Hace un año que rige, pese al intento del sindicato ATEN de derribarlo judicialmente. En ese contexto los diputados y diputadas se autoimpusieron, el 11 de julio de 2024, un régimen de descuentos por inasistencias injustificadas. Si faltaban sin motivo a sus bancas, se les retendría un porcentaje de la dieta para «dar el ejemplo» que reclamaban en las aulas. Esta resolución nunca se aplicó.

Con el objetivo de bajar el ausentismo en las escuelas, la Legislatura aprobó un adicional que se liquida trimestralmente a docentes que no superen las tres faltas trimestrales, con un límite de dos mensuales, encuadradas dentro de una serie de licencias.

No hay recortes en los salarios de quienes no cumplan con estos requisitos, pero pierden el plus. El acatamiento es alto, ya que lo cobró entre el 70 y el 80%, según los datos oficiales. El sistema educativo provincial tiene 28.000 docentes aproximadamente.

ATEN cuestionó la constitucionalidad de la ley. El fiscal general, José Gerez, consideró que el gremio no demostró que estaba en peligro, entre otros, el derecho a huelga. En la misma dirección se expresó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en una sentencia que, extrañamente no trascendió, y en la que rechazó por unanimidad la demanda, el 2 de julio pasado.

«No se ha logrado fundar correcta y adecuadamente las transgresiones constitucionales que se denuncian», afirmaron Evaldo Moya, Gustavo Mazieres, Soledad Gennari, Alfredo Elosú Larumbe y Germán Busamia en su fallo. El sindicato presentó un recurso extraordinario federal.

«Hacer observaciones»

La resolución 1208 -de nueve artículos- que se votó en una sesión especial establece un régimen de descuentos por inasistencias injustificadas a la labor parlamentaria. A diferencia del plus, no hay incentivo sino quitas a las dietas de diputados y diputadas.

El recorte previsto era del 10% si faltaban a las sesiones, que son cada dos semanas en el periodo ordinario de marzo a diciembre, y del 5% a las reuniones de comisiones que se realizan martes, miércoles y jueves. Los lunes y viernes no hay en principio actividades oficiales.

La dieta que percibe un legislador actualmente ronda actualmente los siete millones de pesos.

El dinero recaudado iba a destinarse a las becas estudiantiles «Gregorio Álvarez».

Además la resolución planteaba que si alguno quería renunciar total o parcialmente a su dieta, gastos de bloques, viáticos, pasajes, estaba autorizado a hacerlo.

En el caso de los bloques unipersonales, que no tienen reemplazos para asistir a las comisiones, el piso mínimo que se fijó fue de 20 reuniones mensuales.

Cuando se cumplió un año, RIO NEGRO publicó que este régimen no estaba vigente por que todavía discutían la reglamentación.

Esta semana, al solicitar novedades, se informó oficialmente a este diario que: «la secretaria de Cámara, que tiene a su cargo la reglamentación de la resolución y luego su implementación, les entregó una redacción a los presidentes de los bloques para que puedan hacer observaciones. Los diputados están trabajándolo, analizando algunos puntos como la situación de los bloques unipersonales respecto a las comisiones. Los bloques con más integrantes por reglamento interno tienen reemplazos, mientras que en los unipersonales no existe esa posibilidad».

Cuándo se preguntó cuánto tiempo más tenían para analizar la situación, ya que a esta altura están a medio mandato, la respuesta fue: «lo antes posible».

«Ya lo de los bloques unipersonales está resuelto», aseguró el diputado del PTS-FIT, Andrés Blanco, que integra uno de ellos. Y agregó: «cuando se discutió esto fue en el contexto de que se estaba aplicando el presentismo a los docentes. Como una forma demagógica hicieron el planteo de controlar también la asistencia de los diputados. Nuestro bloque nunca puso ninguna objeción, si lo quieren reglamentar, que lo reglamenten. No sé qué hay detrás de todo esto, porque la verdad es una vergüenza».