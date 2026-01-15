Causa AFA: la Justicia apunta a una presunta red financiera internacional detrás de la «mansión de Pilar»

La investigación judicial sobre las cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tuvo un nuevo episodio este jueves 15 de enero. La fiscalía federal solicitó formalmente investigar la existencia de una presunta red financiera internacional que habría sido utilizada para canalizar fondos ilícitos, y que tendría a la famosa «mansión de Pilar» como uno de sus principales activos tangibles en el país.

Según publicó Infobae, el requerimiento marca un cambio de estrategia: los investigadores ya no ven a la lujosa propiedad de la zona norte solo como un bien bajo sospecha, sino como el eslabón visible de una cadena más compleja. La hipótesis judicial es que la compra de la casa podría haber sido el mecanismo final para reingresar al circuito legal dinero que previamente circuló por cuentas en el exterior.

El esquema bajo la lupa

Según el dictamen fiscal, se busca determinar si existe una estructura de sociedades y testaferros diseñada para ocultar el origen de los fondos. La sospecha es que esta «red» operaba triangular dinero entre cuentas de la AFA, bancos en Estados Unidos y destinos finales en paraísos fiscales o inversiones inmobiliarias locales.

La «mansión de Pilar», que ya es un elemento central del expediente, se convierte así en la clave para descifrar el modus operandi. La Justicia pidió rastrear no solo la titularidad formal del inmueble, sino la trazabilidad de cada dólar utilizado en su adquisición y mantenimiento.

Conexión internacional

Este pedido de la fiscalía se alinea con las gestiones que el gobierno argentino activó en Washington. Tal como informó ayer este medio, el titular de la UIF, Paul Starc, se reunió con autoridades del FinCEN para seguir la pista de US$42 millones que habrían salido de las arcas del fútbol argentino. La Justicia intenta ahora unir los puntos: probar si esos fondos que viajaron al exterior son los mismos que, mediante maniobras financieras, terminaron financiando la estructura que hoy se investiga en suelo bonaerense.