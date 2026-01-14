La AFA suma un nuevo capítulo: un sponsor denunció a Chiqui Tapia por desviar nueve millones de dólares

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio «Chiqui» Tapia se vio involucrado en una nueva polémica durante su mandato. A la organización del torneo de 30 equipos, el ascenso del club Barracas y el título de campeón de Rosario Central se le sumó la denuncia de desviación de fondos por parte de un patrocinio.

El CEO de la empresa Socios.Com, Alexandre Dreyfus denunció al presidente de la AFA de desviar los fondos enviados y realizó la suspensión oficial de los pagos a los “intermediarios” vinculados a la entidad. Ante esto solicitó la renuncia de Tapia de su cargo.

Socios.com es una plataforma basada en blockchain para que clubes deportivos y de entretenimiento interactúen con sus fans mediante tokens (Fan Tokens) y permite realizar encuestas y recompensas a sus usuarios.

La denuncia menciona que, desde 2021 transfirieron más de 9 millones de dólares, pero los informes indican que solo 500.000 dólares ingresaron directamente a las cuentas de la AFA. La empresa solicita información sobre los 8,5 millones de dólares restantes.

“Hemos solicitado la renuncia de su presidente”, confirmó Dreyfus este martes. En este contexto destacan que debido por la magnitud de las irregularidades y la cercanía de la próxima Copa del Mundo, Claudio “Chiqui” Tapia debe dar un paso al costado.

Denuncia al «Chiqui» Tapia: Dreyfus lo comparó al «FIFAgate»

En el comunicado, el CEO señaló: “Creo que el AFA gate es más grande que el FIFAgate”. En el mismo posteo, ironizó sobre “inconsistencias por 450 millones de dólares”, una cifra que excede largamente los montos de su propio contrato.

El «FIFAgate» fue la polémica más grande relacionada al fútbol y a la FIFA, donde se presentaron cargos por sobornos por derechos de transmisión y marketing, compra de votos de sedes mundialistas, lavado de dinero y evasión de impuestos.

La denuncia de Dreyfus compara lo sucedido en AFA con FIFA por el lavado de dinero en realización de pagos, la no declaración de fondos y gastos y supuestos beneficios y ayudas a equipos con vinculación al poder como Barracas Central o Riestra. Ambos clubes pasaron en pocos años a jugar en el ascenso a disputar la primera división y torneos internacionales.

Una nueva polémica en torno al «Chiqui»

Esta situación forma parte del colectivo de polémicas en torno a Tapia, recientemente se descubrió la disolución de empresas fantasmas Las firmas Marmasch LLC, Soagu Services LLC y Velpasalt Global LLC solicitaron su “disolución voluntaria” el 30 de diciembre, apenas 48 horas después de las primeras publicaciones

Tras una investigación periodística, se dio de baja en Florida a las tres empresas que habían recibido casi US$39 millones vinculados a ingresos internacionales de la AFA.

Detrás de esas sociedades aparecían tres argentinos de bajo poder adquisitivo, residentes en Bariloche. Todos trabajaban las siguientes características:

Trabajo en relación de dependencia

Portaban con antecedentes de deudas

Registro de quiebras

Acceso a viviendas sociales.

Una vez consumada la polémica, no se volvió a obtener información de los tres argentinos y despertó una nueva incertidumbre en el mandatario campeón del mundo.

En diversas oportunidades, tanto Claudio Tapia como miembros de AFA y periodistas de su entorno declararon la situación como «Caso de Difamación«

El pedido de Dreyfus a Milei y Estados Unidos

El CEO aseguró que se pondrá a “plena disposición” de las autoridades judiciales de Argentina, Estados Unidos y España. Prometieron entregar contratos, registros de pagos y comunicaciones privadas por WhatsApp.

Para solicitar ayuda, en sus redes oficiales mencionaron al presidente de la Nación, Javier Milei y solicitó ayuda a kas autoridades políticas y judiciales estadounidenses: “Espero que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y Javier Milei protejan la marca Argentina y a sus fanáticos”.

Dreyfus agregó que de conocerse la verdad y el destino del dinero restante, puede presentarse un escenario caótico en el país: “Si bien no tenemos acceso a sus registros bancarios internos para verificar esta cifra exacta, de ser cierta, es absolutamente indignante” sentenció.