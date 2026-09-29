Causa Andis: pidieron la detención de Diego Spagnuolo tras detectar nuevas irregularidades

La causa por presuntas coimas en la ANDIS suma un nuevo capítulo: el abogado Gregorio Dalbón pidió la detención del extitular de la Agencia, Diego Spagnuolo, tras detectar nuevas irregularidades en la causa.

La solicitud, presentada ante el juez federal Ariel Lijo, se basó en «los nuevos elementos de convicción incorporados que profundizan las maniobras denunciadas respecto de las contrataciones realizadas durante su gestión».

Piden la detención de Diego Spagnuolo

En el escrito presentado se apuntó a los informes en los que «se habrían constatado diferencias de precios de extraordinaria magnitud, pagos duplicados, errores de categorización y adquisiciones en las que los productos entregados no se correspondían con aquellos que habían sido adjudicados«.

En este sentido remarcaron que las últimas pruebas dan cuenta de que «no se trata de una única irregularidad aislada ni de una mera diferencia de criterio administrativo». El texto remarca: «Los elementos recientemente incorporados describen una multiplicidad de operaciones, proveedores y modalidades de contratación en las que se habrían producido significativas afectaciones al patrimonio público, durante el período en que Diego Spagnuolo se encontraba al frente de ANDIS».

Bajo este argumento, el abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del exfuncionario, recordando su reciente procesamiento como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al direccionamiento de compras de medicamentos e insumos médicos hacia empresas y laboratorios mediante coimas y sobreprecios.

A su vez, advirtió sobre el «peligro de entorpecimiento» de la causa, señalando la posibilidad de que Spagnuolo «destruya, modifique, oculte, suprima o falsifique elementos de prueba» o «influya sobre testigos y peritos», e incluso pidió evaluar el riesgo de fuga.

Con información de Noticias Argentinas