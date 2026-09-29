Fecha de pago a estatales confirmada en Neuquén, Río Negro y Chubut: ¿qué pasa con Santa Cruz y Tierra del Fuego?

Los gobiernos provinciales de la región avanzan en la definición y formalización de sus cronogramas de haberes correspondientes al mes de septiembre. El anuncio de la acreditación de sueldos resulta clave para dinamizar el consumo local y brindar tranquilidad a miles de familias dependientes de la administración pública.

Las provincias del norte y centro de la Patagonia vienen coordinando esfuerzos financieros para dar cumplimiento en tiempo y forma a sus obligaciones salariales. Mientras Neuquén, Río Negro y Chubut ya tienen pautadas las jornadas exactas, la expectativa se traslada ahora hacia el extremo sur del país.

La distribución de los recursos responde a las pautas presupuestarias provinciales y a los acuerdos paritarios pactados con los gremios en los últimos meses. Con dinámicas de liquidación particulares para activos y pasivos, los cronogramas buscarán cubrir la totalidad de la masa salarial estatal en los primeros días del mes entrante.

La fecha del pago de salario para los estatales de Río Negro

En Río Negro, el Poder Ejecutivo confirmó que este jueves 1 de octubre de 2026 los empleados públicos provinciales tendrán acreditados sus salarios correspondientes a la liquidación del mes en curso. El esquema abarcará al conjunto de las dependencias estatales, permitiendo que la totalidad de la administración central, docentes, personal de salud y fuerzas de seguridad perciban sus montos en una sola jornada a través de las sucursales y cajeros automáticos.

La gacetilla gubernamental resalta que el depósito alcanzará en una misma jornada a todo el personal estatal, presentando esa decisión como parte de «una política de previsibilidad para los trabajadores y sus familias».

Se sabe que el personal del Poder Ejecutivo recibirá sus remuneraciones sin modificaciones. Su actualización bimestral se aplicó en los sueldos de agosto y fue del 4,21%. Por su parte el personal de la Justicia cobrará con una suba del 2,4% y, las liquidaciones de la Legislatura y los órganos de control tendrán aumentos del 2,1%.

Neuquén confirmó la fecha de cobro para el 30 de septiembre

Por su parte, el Gobierno de Neuquén ratificó de forma oficial que los sueldos del sector público provincial estarán depositados el próximo miércoles 30 de septiembre de 2026. La medida alcanzará a la totalidad de los trabajadores dependientes de la administración central, organismos descentralizados, personal de la educación y profesionales de la salud.

Desde la administración provincial informaron que «los importes serán depositados en las cuentas que los trabajadores de la administración pública provincial poseen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN). También aclararon que el pago alcanzará a la totalidad de los trabajadores del Estado provincial.

Desde las áreas financieras del Gobierno provincial destacaron el esfuerzo presupuestario que implica cumplir con el pago en la última jornada hábil del mes, evitando desplazamientos hacia los primeros días del mes siguiente y regularizando la totalidad de los compromisos salariales de la jurisdicción.

Chubut definió las fechas para jubilados y trabajadores activos

El Gobierno del Chubut, a través del ministerio de Economía, informó formalmente que este jueves 1° de octubre de 2026 realizará el depósito correspondiente a los haberes del mes de septiembre para los agentes pasivos de la Administración Pública Provincial. Por su parte, el viernes 2 de octubre se hará lo propio para el personal en actividad.

De esta manera, los fondos estarán al cobro para el sector jubilado a partir del viernes 2 de octubre, pudiendo acceder a sus haberes a través de los cajeros automáticos, las ventanillas habilitadas del Banco del Chubut y los canales digitales institucionales de la entidad financiera.

En tanto, los empleados públicos activos tendrán sus salarios disponibles a partir del sábado 3 de octubre, quedando habilitada la extracción bancaria y la operatividad por homebanking durante todo el fin de semana.

Pago de haberes: qué pasará en Santa Cruz y Tierra del Fuego

A diferencia de lo que sucede en el resto de la Patagonia, en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego aún no se han oficializado las fechas de depósito para los trabajadores de la administración pública.

Se espera que en el transcurso de las próximas horas las administraciones de ambas provincias den a conocer si adoptarán un esquema de pago unificado o si implementarán cronogramas escalonados según el nivel de ingresos y sectores de la función pública.