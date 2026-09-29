Advierten por la crecida de los ríos Limay y Neuquén y piden no bañarse hasta el inicio de temporada: «Mucha corriente»

Con la llegada de las altas temperaturas, la Municipalidad de Neuquén salió a advertir que aún no está habilitada la temporada de balenarios y el ingreso a los ríos Limay y Neuquén puede ser peligroso si no se toman los recaudos correspondientes. El aviso es claro: la temporada iniciará el próximo domingo 15 de noviembre de manera parcial y luego el 1 de diciembre se desplegará el operativo completo. Mientras tanto, se pide no ingresar al río y en caso practicar kayak o Stand Up Paddle (SUP) hacerlo de manera responsable.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, informó que los ríos Limay y Neuquén están crecidos y actualmente los espejos de agua presentan «mucha corriente y temperaturas frías«. Por esas condiciones enfatizó que resulta peligroso ingresar a cualquiera de los espejos de agua.

La primavera llevó a las familias de Neuquén hacia las costas de los ríos

Baggio explicó que la Municipalidad está realizando una campaña de difusión de medidas preventivas. Si bien hasta el momento no se ha llegado al punto de realizar rescates por ahogamientos, el subsecretario indicó que las temperaturas por encima de los 20° han llevado a una importante cantidad de gente hacia las costas de Neuquén, situación que motivó reforzar la alerta de seguridad.

Con el inicio de la primavera familias y grupos de amigos se han congregado a lo largo del Paseo de la Costa. Foto: archivo.

El funcionario pidió especialmente a quienes practican kayak o Stand Up Padle (conocido también como tablas SUP) que en caso de ingresar a los ríos lo hagan con una «instrucción básica» del deporte y los elementos de seguridad correspondientes como «chaleco salvavidas, silbato y el soporte de sujeción». Además pidió que los deportistas informen previamente a las autoridades sobre su ingreso al agua.

Cómo será el Operativo de Seguridad Balnearia en Neuquén: «El segundo más importante del país»

En la primera etapa del Operativo de Seguridad Balneario, Baggio explicó que se cubrirá los tres balnearios principales: Sandra Canale, Valentina Sur y Gustavo Fahler.

Después, el martes 1 de diciembre comenzará la cobertura completa. Además de contar con 163 guardavidas, como la temporada pasada, el subsecretario informó que la Municipalidad tendrá a disposición «cuatro motos de agua, dos semirrígidos y dos cuatriciclos».

Las tablas SUP. Piden tener un cuidado especial para prácticar deportes acuáticos en Neuquén.

«Estamos orgullosos del operativo, que es el segundo operativo en importancia del país después de Mar del Plata», enfatizó Baggio y remarcó que la idea es concientizar a la gente sobre un disfrute responsable de los ríos de la ciudad.

Además el funcionario comentó que el domingo 1 de noviembre los guardavidas rendirán la reválida, la evaluación anual que aprueba su habilitación técnica, física y médica para el ejercicio de la actividad. La municipalidad continuará con patrullajes preventivos en las próximas semanas.