Nippon Car sortea un UTV 0KM en Neuquén este sábado con una gran kermés familiar

El gran atractivo de la jornada será el sorteo en vivo de un UTV 0KM entre los clientes que participaron de la campaña. (Foto: Gentileza)

Nippon Car, concesionario oficial Toyota, realizará este sábado 3 de octubre «La Kermés de Nippon», un evento abierto a la comunidad que cerrará la campaña «El auto de tus sueños» con el sorteo de un UTV 0KM. La cita será de 9 a 15 en la sucursal ubicada en Perticone 1575, en la ciudad de Neuquén.

La campaña se desarrolló durante los últimos dos meses. Participan del sorteo, de forma automática, todas las personas que compraron un vehículo usado en el concesionario durante ese período, así como quienes formaron parte de alguna de las activaciones puntuales que la marca realizó en el marco de la propuesta.

Para el cierre, la empresa eligió recuperar el formato clásico de la kermés, con juegos, sorpresas y un clima de fiesta pensado para toda la familia. La jornada incluirá un show circense en vivo, pochoclos y café de especialidad. El momento central será a las 11, cuando se realice el sorteo en vivo del UTV, un premio pensado para quienes disfrutan de la aventura y el aire libre.

Descuentos en vehículos, test drive y un «mega premio sorpresa«

También habrá beneficios comerciales durante todo el día: descuentos especiales en toda la gama de vehículos, test drive de los modelos Toyota, transferencia bonificada y seguro gratis para quienes concreten la compra de su unidad. Según informó la empresa, la iniciativa se enmarca en la fuerte apuesta por revalorizar el mercado de los autos usados.

Como incentivo adicional para los clientes, desde la concesionaria adelantaron que quien realice la operación de compra número 1000 durante la jornada, se llevará un «mega premio sorpresa«.