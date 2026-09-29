Tragedia en Viedma: murió una joven de 19 años tras un choque de motos

Una joven de 19 años murió este lunes 28 de septiembre como consecuencia de las graves lesiones sufridas en un siniestro vial registrado durante la noche del domingo 27 en la capital rionegrina. El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 en la intersección de las calles 20 y 23, en la ciudad de Viedma.

A pesar de la atención médica que recibió tras el impacto y del esfuerzo de los profesionales de salud, se confirmó el deceso de la víctima durante la noche del lunes. La noticia generó conmoción en la comunidad local y un profundo pesar en el ámbito educativo de la zona.

Un joven murió en un choque de motos: los detalles

De acuerdo a las primeras informaciones recabadas sobre el hecho, la víctima transitaba como acompañante en una motocicleta junto a otra joven. Por razones que aún son materia de investigación pericial, el vehículo colisionó de frente contra otra motocicleta que era conducida por un hombre.

El personal policial y del Gabinete Criminalístico trabajaron en el lugar del hecho para realizar las diligencias correspondientes y determinar la mecánica del choque. El caso quedó a cargo de las autoridades judiciales, quienes buscan establecer las responsabilidades de las partes involucradas.

Tras conocerse el desenlace fatal, la institución educativa donde asistía la joven difundió un mensaje institucional para expresar sus condolencias y acompañar a la familia. Desde el establecimiento educativo destacaron el recuerdo de la joven, quien había finalizado sus estudios secundarios en dicha institución.

«Con profundo dolor y respeto, la ESRN N° 84 acompaña a la familia en este difícil e irreparable momento, ante el fallecimiento de nuestra ex estudiante.

Desde esta Institución, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias, abrazando a sus seres queridos, deseándoles fuerza y pronta resignación. Q. E. P. D.» Fue el mensaje difundido en redes.

Con información de ANB.