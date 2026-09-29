Perforación en Vaca Muerta: DLS Archer puso en marcha dos equipos Súper High Spec para YPF

La compañía afirmó que el despliegue de los equipos introduce estándares internacionales de automatización y seguridad operativa. Foto: gentileza.

La empresa de servicios petroleros DLS Archer anunció que los equipos de perforación Súper High Spec identificados como DLS-175 y DLS-176 ya se encuentran operando plenamente para YPF en Vaca Muerta.

Según indicó en un comunicado, ambas unidades se incorporan a la flota local como resultado del acuerdo estratégico firmado a principios de este año con la compañía estadounidense Patterson-UTI.

El inicio de las operaciones de estos perforadores, arribados Neuquén procedentes de Houston (Estados Unidos), materializa la ejecución del contrato por cinco años firmado con YPF.

El convenio incluye la provisión de un equipo adicional, también de última generación, DLS-177 y con la integración de servicios de perforación con presión controlada (MPD). La llegada este equipo está programada para primer trimestre de 2027.

Para DLS Archer, la alianza con Patterson-UTI permitió atender la creciente demanda de perforación de alta complejidad en las áreas no convencionales. En ese sentido, afirmó que el despliegue de los equipos 175 y 176 introduce estándares internacionales de automatización y seguridad operativa, comparables a los de las cuencas más avanzadas del mundo, optimizando recursos y ofreciendo un servicio de alto valor agregado que impulsa la productividad en cada pozo.

Gerardo Molinaro, VP de Land Drilling de DLS Archer, destacó el avance de las operaciones: «Ver a los equipos 175 y 176 perforando en Vaca Muerta nos llena de orgullo y es la demostración concreta de nuestra capacidad de ejecución».

«Junto a YPF, potenciamos nuestra presencia en el mercado argentino, reafirmamos nuestro compromiso con la excelencia operativa y la seguridad en cada aspecto de nuestras operaciones y seguimos consolidando una relación estratégica que transforma la industria», añadió el ejecutivo.

Desde la empresa señalaron que la puesta en marcha de estas unidades, además de fortalecer la eficiencia de sus operaciones, tracciona al resto de la cadena de valor local. De esta manera, se impulsa al ecosistema energético regional a «elevar sus estándares de servicios, lo que redunda en una mejora para la industria en general».