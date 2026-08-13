Crean cánones en Neuquén para los showrooms y las ferias itinerantes que venden en predios privados

El presidente del bloque del MPN, Atilio Sguazzini, fustigó el rechazo a la aprobación de la ordenanza del municipio (foto Emiliano Ortiz)

El Deliberante aprobó tres ordenanzas para establecer los montos y modalidades de las tasas que deberán pagar los feriantes que se instalan en espacios privados o showrooms; además de una nueva redacción para la ordenanza de la venta ambulante. También se votó el proyecto del Ejecutivo con beneficios de seis meses gratis de patentes para los autos viejos que se radiquen en Neuquén.

El debate comenzó pasadas las 15 luego de varia declaraciones de interés y reconocimientos. Del proyecto del municipio, se suprimió un artículo que podría resultar inconstitucional y luego se aprobó por mayoría, que las ferias itinerantes que vienen de otras provincias y se instalan en predios de privados o espacios cedidos por los hoteles, paguen un canon por la actividad y obtengan las habilitaciones bromatológicas que rigen para el comercio local.

Hubo críticas de algunas bancadas, sin embargo, la normativa se aprobó por mayoría de los votos del MPN, Confluencia Neuquina, La Libertad Avanza, Fuerza Libertaria, Comunidad y Juntos Por la Vida. Otros bloques aprobaron dos de los tres proyectos que iban enlazados, o uno solo, pero en todos los casos, la iniciativa global obtuvo de 12 a 15 votos (de 18 bancas) hoy en el recinto.

La concejala del CCARI, Valeria Todero, por ejemplo, rechazó el cuadro tarifario propuesto para las actividades que se buscó restringir. «No todas las ferias son lo mismo, los montos me parecen arbitrarios. Faltó escuchar a quienes incluye la ordenanza», dijo la concejala, en referencia a ferias que se desarrollan hacia en hoteles o espacios privados y que son organizados por gestoras locales.

El presidente del bloque del MPN, Atilio Sguazzini, describió que se buscó regular los «tours de ventas», que vienen desde otras provincias «sobreprotegidos por faltante de la norma» y comercializan en estacionamientos de un privado, sin pagar las tasas que rigen en la ciudad.

La iniciativa consistió en establecer una tasa de 10 millones de pesos que deberán pagar los organizadores de ferias con hasta 20 puestos, hasta 40 puestos 50 millones de pesos y 100 millones de pesos se fijó como canon para los grupos de feriantes con hasta 60 puestos. Cada stand deberá pagar además, 50.000 pesos por el lugar. Si suman más de 60 puestos, se cobrará un millón más por gazebo adicional.

Si los organizadores del evento son de Neuquén capital , solo pagaran un 10% de la tasa y si son de la provincia tendrán una exención de un 70% se aclaró.

La presidenta de la comisión de Legislación Victoria Fernández (MPN), explicó que se establecieron «reglas claras y justas» para las actividades comerciales en espacios privados y recalcó que no había criterios nuevos para la venta ambulante, sino que se aclaraban los que ya regían: contar con licencia de vendedor ambulante y que no se compita con los comercios, con mercadería industrializados a menos de 500 metros de los locales regulares.

«Se afectan las condiciones de los ambulantes si se les impide estar a cinco cuadras de los comercios»; cuestionó la concejala del FIT, Julieta Katcoff.

Gastón Contardi, Coordinador de Gestión Económica del municipio, expresó que “estamos conformes con una herramienta que propuso el intendente Mariano Gaido para cuidar el comercio neuquino, a los emprendedores neuquinos y para que haya equidad en la forma en que se puede entrar en el circuito comercial de la ciudad de Neuquén”.