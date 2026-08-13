Liberan al dueño de Comarsa y dos gerentes del delito de fraude: fue en la audiencia previa al juicio por el basurero petrolero de Neuquén

El juez Juan Manuel Kees libró del delito de fraude a los tres acusados por la causa Comarsa y adelantó que se irá a juicio el delito de contaminación peligrosa para la salud. La definición surgió pasadas las 14, en la audiencia de control de acusación. Kees dará a conocer el próximo martes cómo será el juicio por contaminación de los responsables de firma tratadora de contaminantes.

La audiencia de control de acusación para iniciar el juicio por la contaminación con residuos de Vaca Muerta que dejó Comarsa en el Parque Industrial de Neuquén llevó varios días. La fiscalía dijo que se trató de una maniobra para obtener millones de dólares como rédito y adelantó un listado de 91 testigos. El juez Kees solo tomó la parte del planteo de la contaminación peligrosa para la salud.

El fiscal Maximiliano Breide Obeid, de la fiscalía de delitos ambientales reafirmó que pretende que el juicio se lleve a cabo con un jurado popular. Las defensas de los tres imputados (que no se pueden nombrar ni difundir su imagen por orden judicial) también presentarán sus testigos, entre ellos varios funcionarios cuestionados por estar «de los dos lados del mostrador».

En paralelo, el planteo de la defensa del dueño de la empresa tratadora de residuos peligrosos llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia para que se suspenda el juicio a cambio de una probation, con aportes de equipamientos para los hospitales de la ciudad de Neuquén, tres años de buena conducta y continuar con el retiro de los residuos peligrosos hacia Añelo.

Los vocales de la sala penal del TSJ, Alfredo Elosu Larumbe y Soledad Genari, tendrán hasta el 5 de noviembre para dar a conocer su veredicto.

Mientras, la fiscalía especializada en delitos ambientales y el equipo de defensores, continuó en audiencias en la ciudad judicial ante el juez Kees, que desde el lunes tiene a su cargo el control de acusación, previa al juicio.

El juez Juan Manuel Kess preside las audiencias de control de acusación en la causa Comarsa y el martes emitirá su fallo (foto Emiliano Ortiz)

Kess autorizó suspender el segundo día de argumentos para que las partes asistieran a la jornada de impugnación que se llevó a cabo en el cuarto piso del TSJ. El miércoles hubo doble jornada de exposiciones en la sede judicial de calle Leloir y al cierre de esta edición, continuaban los argumentos de acusaciones y defensores.

«De ser una empresa tratadora de residuos de petróleo pasó a ser un basurero de petróleo», acusó Breide Obeid al dueño y a los dos gerentes, a los que les endilgó la «participación necesaria» para las maniobras. Sostuvo que el ardid se pergenió «para cobrar las ganancias» y retirar el dinero con las empresas que tenia contratos, mayoritariamente de YPF.

Aseguró que se fraguaron certificados ambientales para simular que estaban tratando el material, así seguir acopiando y cobrando; para luego retirar las ganancias que cifró en más de 7 millones de dólares.

La maniobra fue la de cobrar por los servicios de tratamiento de residuos petroleros de Vaca Muerta, que no trató, dijo el fiscal en jefe y situó el periodo de contaminación desde 2013 hasta la formulación de cargos, en febrero de 2025. «Sigue en la actualidad», aclaró.

Las defensas cuestionaron la continuidad de las audiencias de control de acusación mientras el TSJ define si habrá o no probation para la causa del basurero petrolero. En su opinión, si hay condena, será de cumplimiento en suspenso. Este argumento fue rebatido por Breide Obeid, que aseguró que los imputados enfrentarán una condena por conducta criminal dolosa de más de 6 años de prisión.

Cambio de abogados

Los abogados Marcelo Muñoz y Mario Rodríguez Gómez se apartaron de la defensa del dueño y del gerente de Comarsa acusados de los delitos de contaminación peligrosa para la salud y defraudación. Martín Segovia defenderá al titular de la firma que tiene una montaña de residuos contaminantes en el PIN Oeste y Gonzalo Rodríguez, al coimputado.

Los abogados Gonzalo Rodríguez y Martín Segovia representan, respectivamente, al gerente de la tratadora durante los años de acopio de contaminantes y al dueño de Comarsa (foto Emiliano Ortiz)

Javier Pino Muñoz continuará en la defensa del tercer gerente involucrado en la causa. «No soy empresario, soy un ingeniero en relación de dependencia», cuestionó el imputado el martes en el TSJ cuando pidió hablar para sostener el planteo de probation ante la sala penal de la Tribunal Superior.

En el cuarto piso, al final de las exposiciones, el ambiente se tensó tras un fuerte intercambio de posturas entre Segovia y el abogado Rafael Colombo, denunciante en la causa Comarsa e integrante de la La Asociación de Argentina de Abogados Ambientalistas, que es querellante junto con la APDH Neuquén en este proceso.

Amicus Curiae para el TSJ por la causa Comarsa

Los vocales del TSJ dieron a conocer que aceptaron dos instituciones como amicus curiae para tomar la definición: la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de la República Argentina y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Fueron los últimos en hablar en una audiencia que comenzó a las 12 y terminó pasadas las 15 el martes.

Todas las audiencias contaron con abundante público en la sala, tanto las que se realizaron en la calle Leloir como en el cuarto piso del TSJ (foto Emiliano Ortiz)

La abogada Jorgelina Montero del INECIP dijo que se debía rechazar la probation solicitada por las defensas. Consideró que el juez Lucas Yancarelli, cuando otorgó la probation «se arrogó facultades de la fiscalía», omitió responder los 18 argumentos técnicos que ofreció para el rechazo el fiscal Breide Obeid y «no hubo control de razonabilidad» en el fallo sino «reemplazo de criterio», lo que desvirtuaba el sistema adversarial de pesos y contrapesos que está en vigencia en Neuquén.

Dijo que el precedente, iría en detrimento del sistema actual de procedimientos para todas las causas penales en la provincia.

Desde la Fundación Ambiente, Marcos Pastorutti, sostuvo que la causa llegaba a la instancia del juicio con muchos años de investigación, mientras se cometían los delitos y se afectaba al ambiente «porque fallaron todos los mecanismos del Estado» y que siendo uno de los casos que consideró más trascendentales de la provincia, se debía esclarecer ante la ciudadanía en un juicio oral y público, con participación ciudadana.

De lo contrario, opinó que el mensaje, para las empresas y los funcionarios, será la resolución de un conflicto de envergadura con «una reparación mínima, tapando todo lo que se podría haber solucionado».

Casi 100 testigos

La fiscalía planteó 91 testigos, entre ellos, varios ex operarios de Comarsa y encargadas y encargados de la firma tratadora de residuos peligrosos. También funcionarios de la municipalidad de Neuquén y de la dirección provincial de Tierras de la provincia, por la ocupación que hizo la firma de los terrenos que desde 2013 la municipalidad reservaba para desarrollar lotes con servicios.

La mayor porción de contaminantes cancerígenos están en los terrenos del D6, sin impermeabilizar, que Comarsa ocupó ilegalmente (más de 200.000 metros cúbicos de lodos y líquidos traídos de Vaca Muerta) fue porque no les alcanzaba el lugar cedido por la provincia para el tratamiento. Avanzaron por fuera de los límites hacia donde está prevista una urbanización de mas de 400 lotes, que se entregarán en septiembre según lo que se anunció.

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (en la foto Manuel Roa Moreno) y de la APDH Neuquén (en la foto Pedro Peralta) son querellantes e integran la acusación junto con el fiscal Maximiliano Breide Obeid (foto Emiliano Ortiz)







Uno de los testigos controvertidos fue el ex funcionario Nicolás Salvatori. La fiscalía no lo citó por considerarlo un imputado, mientras que las defensas, previeron su comparencia. «No lo imputamos, extrajimos la prueba en cuanto hallamos que integró parte del directorio de una de las empresas de Comarsa mientras era funcionario, para que el caso lo investigue la fiscalía» de delitos económicos, sostuvo Breide Obeid.

Faltan estudios para saber hasta dónde está contaminada la barda

La fiscalía agregó que los contaminantes que provocan daño a la salud están también por debajo de la montaña de barros de hidrocarburo e inclusive bajo las biopilas de tierra tratada, ya que se detectó a 1,5 metros de profundidad en el último allanamiento de febrero, el mismo tipo de residuo que se está trasladando a Añelo.

«No es decantación ni filtración hacia la napa, hay enterrado material con bario, arsénico y plomo, entre otros componentes, en una cantidad desconocida bajo tierra, porque Comarsa debía hacer esos estudios y no los hizo», sostuvo Breide.