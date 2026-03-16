Causa Cuadernos: Cristina Kirchner deberá declarar de manera presencial, ¿cuándo deja San Jose 1111?

La expresidenta y condenada a juicio, Cristina Fernández de Kirchner deberá prestar declaración indagatoria en la Causa Cuadernos de manera presencial.

El marco surge por el rechazo por el pedido de nulidad que presentó la defensa de la exmandataria y de otros imputados, como el exministro de Planificación Julio De Vido.

El acto se realizará el martes 17 de marzo a las 9 hs, en el salón Auditorium del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7 (TOF 7). Durante el desarrollo de las últimas causas en su contra, la defensa de Cristina argumentó irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los «arrepentidos«

Causa Cuadernos: cómo se conformará el TOF 7

Para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 7 fueron asignados Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. Ellos deben decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora.

En la jornada también están citados para esta fase del proceso otros imputados, como De Vido y otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la causa.

El cuerpo judicial contará con la responsabilidad de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.

El abogado Carlos Beraldi, en defensa de la ex presidenta fundamentó que los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados”, por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso. Todo esto sumado a las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

Con información de NA