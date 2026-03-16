Primeras medidas de Mahiques: la cobertura de vacantes judiciales y el control de los balances en la AFA

A pocos días de haber asumido, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques comenzó a delinear las primeras decisiones institucionales de su gestión. La agenda inmediata del funcionario tiene dos focos centrales: la cobertura de las cientos de vacantes que paralizan el Poder Judicial y la resolución del expediente administrativo que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En una entrevista publicada en Infobae de Facundo Chaves, el ministro confirmó que durante este mes comenzará a enviar al Senado una primera tanda de nominaciones para cubrir cargos en los tribunales. A su vez, anticipó que en las próximas horas firmará la designación de los veedores encargados de auditar los números de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Según explicó Mahiques, la decisión de acelerar los nombramientos judiciales responde a una instrucción directa del presidente Javier Milei. «Milei quiere una Justicia cercana a la gente, confiable, rápida. El servicio de justicia tiene una deuda con la sociedad, el presidente quiere saldarla y ese es su objetivo», sostuvo.

El plan para destrabar los nombramientos

Actualmente, el sistema judicial argentino acumula más de 300 cargos vacantes entre jueces, fiscales y defensores. Para reactivar las designaciones, el ministerio de Justicia se encuentra en la etapa final de actualización de los antecedentes administrativos e impositivos de los candidatos que ya integran las ternas aprobadas por el Consejo de la Magistratura.

Una vez completado ese paso burocrático, el Gobierno girará los pliegos a la Cámara Alta. Mahiques aclaró que la selección no responderá a criterios políticos, sino a la urgencia operativa:

Fueros colapsados: La prioridad será para la justicia civil, la de familia y el fuero penal ordinario de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires.





La prioridad será para la justicia civil, la de familia y el fuero penal ordinario de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires. Cámara Penal Económica: El ministro subrayó la urgencia en este tribunal específico, que actualmente opera con cuatro de sus seis cargos vacantes.





El ministro subrayó la urgencia en este tribunal específico, que actualmente opera con cuatro de sus seis cargos vacantes. Viabilidad legislativa: Al tratarse de jueces de primera instancia y camaristas (que requieren mayoría simple y no los dos tercios exigidos para los nombramientos de la Corte Suprema), el oficialismo confía en obtener los votos necesarios para la aprobación sin mayores contratiempos.



La intervención en la AFA

Respecto a la situación del fútbol argentino, el ministro confirmó que entre el lunes y el martes firmará la resolución para designar a los veedores propuestos por la gestión de su antecesor, Mariano Cúneo Libarona.

Mahiques detalló que analizó personalmente el expediente de casi 400 fojas y que el trámite ya se encuentra en el circuito legal interno, lo que incluye la intervención de la Inspección General de Justicia (IGJ). La revisión de los balances de la AFA quedará a cargo del contador Rubén Miguel Pappacena (integrante del cuerpo de peritos de la Corte) y del abogado Agustín Ortiz de Marco, especialista en derecho civil y comercial.

«No vengo a salvar ni a perseguir a la AFA», sentenció el funcionario para despejar las especulaciones en torno a su llegada a la cartera en medio de la disputa del Gobierno con la dirigencia deportiva.

Reunión con la Corte y nuevo Código Penal

En línea con los objetivos a mediano plazo, el ministro delineó otros puntos clave de su hoja de ruta judicial durante la entrevista. En primer lugar, adelantó que ya solicitó una reunión formal con los ministros de la Corte Suprema de Justicia para establecer un canal de diálogo directo. Uno de los temas centrales de ese encuentro será, precisamente, la cobertura de las vacantes, un reclamo histórico del máximo tribunal.

Por otro lado, Mahiques se refirió a la esperada reforma del Código Penal. El Gobierno planea enviar al Congreso un proyecto de reforma integral que incluye el endurecimiento de penas y nuevas figuras delictivas. Según explicó, el texto de más de 900 artículos será sometido a la opinión técnica de especialistas vinculados a la Corte antes de su giro al Parlamento.

Finalmente, el funcionario confirmó que buscarán impulsar la implementación del juicio por jurados en el ámbito federal. Al respecto, calificó esta iniciativa como «una deuda de la Constitución de 1853» y remarcó que el presidente Milei tiene un particular interés en saldarla durante su mandato.