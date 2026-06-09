Causa Cuadernos: «Tenía números antieconómicos», la declaración de Fariña que complica a Lázaro Báez

La Causa Cuadernos suma un nuevo capítulo. Este martes declaró como testigo ante el TOF N°7 Leonardo Fariña, el exempleado del empresario Lázaro Báez que fue condenado por lavado en la causa denominada «Ruta del Dinero K».

La declaración de Fariña en la Causa Cuadernos

El contador y exasesor financiero de Báez, que se convirtió en una pieza clave en el caso, sostuvo que la firma insignia de su exjefe, Austral Construcciones, principal beneficiaria de la obra pública en la Santa Cruz, padecía un permanente daño financiero y aún así, recibía nuevas adjudicaciones de obras.

Fariña durante su declaración, afirmó: «Tenía números antieconómicos. Se sacaban ingresos del giro de la empresa, lo que llevaba a una descapitalización. Se hacía tan negro el blanco que la empresa quedaba sin giro comercial».

También, agregó: «Ante la incapacidad real de la empresa de poder adjudicarse una obra, se la adjudicaban igual y el anticipo de esa obra no era utilizado para la obra, sino para tapar huecos anteriores».

En otra parte de su declaración, Fariña aseguró que Báez, en contra de su voluntad, fue «excluido» de «la Camarita», como se denominó al tramo de la causa Cuaderno de las Coimas que investiga la presunta cartelización dela obra pública vial alrededor de la Cámara Argentina de Empresas Viales. «La Cámara tenía un sistema predeterminado. Aglomeraba empresas y decidían entre ellos mismos quién ganaba una obra y quién no. Quién entraba y quién no. Lázaro era un marginado de eso», relató.

A su vez reveló que, por «mandato» del expresidente Néstor Kirchner, la zona de influencia del empresario se limitaba solo a las provincias de Santa Cruz, Chubut y Chaco. «Si estamos hablando de un conglomerado de empresas de primera línea que se adjudicó el ochenta y pico por ciento de la obra pública, la lógica marca que se debería haber presentado a hacer cualquier tipo de obra y no pasó eso», señaló.

Por otra parte, Fariña indicó también que su exdefensor en la «Ruta del Dinero K», el abogado Franco Bindi, lo puso al corriente de que «ciertos funcionarios participaban en el cobro de determinadas comisiones para acelerar cuestiones de pagos o aceptaciones de redeterminaciones». Con esta afirmación, Fariña se refería específicamente a los exfuncionarios Roberto Baratta y Rafael Enrique Llorens, ex subsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación.

Cuando fue consultado sobre si Bindi trabajó para el área de inteligencia, se limitó a decir que mientras era su abogado, respondía a los intereses del empresario patagónico y expresó: «Certezas no tengo, me parece que es más un cuentapropista mercenario».

Con información de La Nación