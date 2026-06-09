Presión sobre el dólar: el plan del Gobierno para frenar la suba de tasas y contener al mercado financiero

El equipo económico busca evitar una convalidación de tasas más altas en pesos y estructuró un menú de títulos indexados para estirar los vencimientos de la deuda soberana. (Foto: gentileza).

Con el dólar contado con liquidación (CCL) trepando a $1.527 y el MEP en $1.467, el mercado financiero local opera bajo una fuerte volatilidad cambiaria. En este escenario de tensión, que coincide con el dato de inflación del 2,1% en la Ciudad de Buenos Aires —el registro más bajo desde agosto de 2025—, los inversores aceleraron coberturas preventivas ante la expectativa de una menor liquidación de divisas del agro para la segunda mitad del año.

Para contener esta presión y afrontar un vencimiento que supera los $5 billones, el ministerio de Economía diseñó una agresiva estrategia financiera de cara a la licitación de mañana. El equipo económico optó por retirar del menú las tradicionales Letras a tasa fija (Lecap y Boncap) y concentrar la oferta en instrumentos atados a la evolución de los precios y de la devaluación oficial, buscando estirar los plazos de la deuda en pesos.

Este giro oficial provocó un inmediato desarme de carteras en bonos CER cortos por parte de los operadores del mercado. La liquidez comenzó a volcarse con fuerza hacia las nuevas opciones del menú oficial, donde el Tesoro dispuso de bonos duales con vencimientos estirados hasta los años 2028, 2029 y 2030 para evitar convalidar tasas más altas.

El impacto del dólar a $1.527 y la baja de la inflación en la estrategia del Tesoro

De acuerdo con un informe de la consultora Inversiones Pergamino relevado por Infobae, el menú de la licitación expone con claridad las prioridades oficiales. La desaparición de los instrumentos a tasa fija deja el terreno liberado a opciones indexadas como los títulos dollar linked de corto y mediano plazo, y al Bonar 2028, un título licitado directamente en dólares que ofrece un rendimiento del 8% anual con pago mensual de intereses.

Mientras el Banco Central celebra un récord de reservas y un nuevo desembolso del FMI, el reordenamiento fiscal presiona a las provincias. (Foto: Clarín Fotografía)

Estos títulos duales ofrecen la opción de elegir al vencimiento entre el ajuste por IPC o la tasa variable TAMAR (que rinde actualmente un 19,75% anual para plazos fijos mayoristas), dándole a las empresas alternativas de resguardo que evitan que el Gobierno deba convalidar rendimientos más altos en pesos.

Cómo opera el Banco Central en el mercado de futuros para frenar el dólar MEP y el CCL

Para morigerar la presión sobre el tipo de cambio spot, la autoridad monetaria mantiene un rol activo a través de los mercados de futuros. Los analistas del sector privado detectaron una fuerte presencia oficial del lado de la oferta para enfriar las tasas implícitas en los contratos de finales de junio y julio.

Al respecto, desde la consultora F2 señalaron que el volumen en futuros se ubicó en 959.738 contratos, sumado a operaciones por US$264 millones en soberanos dollar linked. Según el análisis técnico del mercado, el BCRA se encuentra inyectando de forma sistemática herramientas de cobertura para suavizar la variación del peso y contener la brecha, en una dinámica que se acopló además a la debilidad del real brasileño frente a la divisa norteamericana.

Riesgo país en baja y el comportamiento de las acciones de YPF en Wall Street

A pesar de la tensión cambiaria, el frente financiero local exhibió indicadores positivos en el segmento soberano y bursátil. Las subas generalizadas en los bonos de mayor plazo permitieron que el Riesgo País registrara un descenso del 1%, perforando la barrera local para ubicarse en 493 puntos básicos.

La tendencia fue acompañada por el índice S&P Merval, que avanzó un 0,89% impulsado por los sectores regulados y energéticos, con mejoras en Transportadora de Gas del Norte (+3,5%), IRSA (+3,7%) e YPF, que marcó un alza del 1,1% en sintonía con el desempeño positivo que mostró el panel tecnológico Nasdaq en la plaza de Nueva York.

En el plano internacional, los mercados globales operan con cautela. La cotización del barril de petróleo Brent —la referencia central para los proyectos de crudo en la cuenca del Golfo San Jorge y Vaca Muerta— prolongó su sendero bajista para cotizar en el área de los US$94, influenciado por las gestiones diplomáticas en Medio Oriente. En paralelo, los activos de refugio ensayaron correcciones marginales, con el oro cediendo un 0,45% y el Bitcoin estabilizado en torno a los US$62.673, consolidando un compás de espera generalizado a nivel global hasta que se disipe el resultado de la colocación de deuda del Tesoro argentino.

Con información de Infobae.