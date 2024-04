Causa Vialidad: nuevo revés para Cristina Kirchner en la causa en donde se define si se confirma su condena

La Cámara Federal de Casación rechazó un planteo de la defensa de la expresidenta, Cristina Kirchner, contra uno de los jueces y el fiscal que deben revisar su condena a seis años de prisión en la Causa Vialidad.

En febrero se presentó una recusación planteada por la exmandataria contra el juez Ariel Barroetaveña y el fiscal general Mario Villar, quien pidió que se duplique la condena en su contra, de seis a 12 años de cárcel.

Según el planteo de la defensa de la exvicepresidenta, existían “circunstancias objetivas” que ponían en crisis la objetividad del fiscal y la imparcialidad del juez. Apuntaban a las supuestas contradicciones del Ministerio Público sobre cuántas asociaciones ilícitas integró la exjefa de Estado, teniendo en cuenta las causas Hotesur-Los Sauces y esta causa, que ahora se está analizado. Y también a que cuando el magistrado votó junto a su colega Daniel Petrone la reapertura del expediente Hotesur-Los Sauces, de manera que ya “prejuzgó”.

Ahora se conoció que ese pedido fue rechazado por Casación, pero la defensa presentó un recurso extraordinario con vistas a que esa decisión sea revisada por la Corte Suprema.

“De conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal y oída que fue la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en autos, el recurso intentado debe ser declarado inadmisible”, sostiene el fallo.

Cristina Kirchner aspiraba que la recusación fuera revisada por la Corte Suprema, como última instancia judicial ante su planteo. La inadmisiblidad del recurso le cierra la vía directa, pero le queda aún la posibilidad de apelar a un recurso de “queja”, de muy improbable éxito para los intereses de la ex vicepresidenta.

Causa Vialidad: el caso

En diciembre del 2022, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a Cristina Kirchner, al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión. La exvicepresidenta, además, recibió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“La comprobación de un interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado materialmente en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas fue dirimente”, dijeron los magistrados del tribunal en su condena. Pero por dos votos a uno, los jueces descartaron la existencia de una asociación ilícita.

En ese contexto, la fiscalía apeló y también las defensas. Eso es lo que se está debatiendo desde fines de febrero en Casación.

Con información de Noticias Argentinas e Infobae