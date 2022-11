Emiliano Gatti: «Estoy con tratamiento psiquiátrico (…) se me vino el mundo abajo»

«Estoy con tratamiento psiquiátrico porque de un día para otro se me vino el mundo abajo, tenía dos trabajos, trabajaba con una fundación y hoy no tengo nada de eso. Además se me acusa de algo por lo que soy inocente«, aseguró el periodista en diálogo con el equipo de 24/7 Canal de Noticias, para una entrevista que publicó el sitio Mejor Informado.

Según se describió, el conductor los recibió en el departamento que ocupa en General Roca hasta esta semana, sobre calle Tres Arroyos, tras una nueva audiencia que se llevó a cabo en el marco de la causa por tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil. Allí contó cómo transcurren sus días desde aquel primer allanamiento que lo dejó involucrado con otros casos de Cipolletti y Bariloche, junto a operativos simultáneos que hubo en todo el país.

A partir de la autorización que recibió hoy, volverá al hogar de sus padres en Bahía Blanca mientras avanza la investigación. «Espero que allá termine todo, allá no soy conocido», sostuvo, tras reconocer que desde que se conoció su acusación vive días de hostigamiento en las redes y gritos e insultos en cada aparición pública.

«Es difícil, la verdad que me la paso encerrado en mi casa, con mucho temor, y con mucho respeto también a la sociedad», agregó.

Respecto a su supuesta inocencia, volvió a insistir en sus dudas en torno al caso: «La verdad que no se por qué se me acusa a mí, hasta el día de hoy estamos tratando de pensar, de buscar puntas, porque no tenía problemas con nadie. Estamos tratando de entender o interpretar en ese tiempo que se investiga».

Molesto con la cobertura que hicieron algunos medios periodísticos, contó que actualmente sus redes están cerradas por que «empezaron a arrobar a sobrinos y demás, cuando no tienen nada que ver. Un poco por eso y otro por la situación psicológica que estoy pasando, por eso pedimos pasar los próximos meses rodeado de los afectos más cercanos».

Finalmente, dijo que aún confía en la Justicia: «Si no confiara me tengo que pegar un tiro», concluyó, para luego reconocer que consideró en varias oportunidades la posibilidad de quitarse la vida. El tratamiento psiquiátrico, la medicación, la fe, el apoyo de su entorno y de su abogado defensor lo ayudaron a ver las cosas desde otra perspectiva.

Mientras tanto, se espera que los dispositivos secuestrados sean peritados para avanzar en la formulación de cargos.