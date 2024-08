Citaron a declarar a Sofía Pacchi en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

La cita para que declare la examiga de Fabiola Yañez, Sofía Pacchi ya fue confirmada por el fiscal federal Ramiro Ramiro González. La modelo fue citada para el 12 de septiembre en el marco de la causa que investiga al expresidente Alberto Fernández por violencia de género.

La joven fue mencionada por Yañez en su declaración al alegar que, tras una serie de mensajes con Pacchi enviados por el mandatario, se generó una discusión que derivó en agresiones físicas por el que se lo investiga al ex jefe de Estado.

En su declaración, la exprimera dama detalló que por el reclamo a su pareja, el expresidente la “zamarreó de sus brazos, provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujetó con sus manos del cuello”.

De esta forma, el fiscal llamó a declarar a Pacchi; a la exsecretaria de Alberto Fernández, María Cantero; al titular de la Unidad Médica Presidencial durante la gestión de Fernández, Federico Saavedra; al intendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez; a Miriam Yañez Verdugo, mamá de la exprimera dama; y a la periodista Alicia Barros.

Al imputar al expresidente, la fiscalía investiga nueve hechos que sustentan los delitos atribuidos. En dos de ellos se hace referencia a Sofía Pacchi, amiga de la exprimera dama y asidua visitante de la quinta de Olivos, hasta la viralización de la fiesta de cumpleaños de Yañez, en la que estuvo presente.

En las últimas horas, la ex asesora hizo público un comunicado en el que negó cualquier tipo de “vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el expresidente”, mientras que su abogado defensor Fernando Burlando, confirmó que se pidió un prórroga en la fecha establecida para declarar en la justicia debido a que Pacchi fue madre recientemente.

El pasado lunes, el exintendente de la quinta de Olivos bajo la administración de Alberto Fernández, Daniel Rodríguez, declaró que “Sofía Pacchi era concurrente a la Quinta de Olivos hasta la foto, era colaboradora de la primera dama”. “Después, no la vi más. Me enteré de que había tenido un cargo en el gobierno, Casa Rosada. Una vez, al final del mandato fue a la Quinta, cuando Fabiola no estaba”, declaró.

Con información de NA