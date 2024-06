Cómo sigue la reorganización por regiones en el Poder Judicial de Neuquén

El Tribunal Superior de Justicia sigue en la etapa de análisis técnico la manera de adaptarse a la regionalización del Poder Ejecutivo de Neuquén. Mantiene la idea de hacerlo por ley, mientras que Rolando Figueroa lo dispuso por decreto.

El área de Planificación del Poder Judicial es la encargada de realizar un relevamiento de las necesidades técnicas y operativas para migrar de la actual organización de cinco circunscripciones judiciales a siete regiones.

Con el cambio burocrático, algunas localidades dejarán de depender de ciudades cabeceras. Los casos más significativos son la región Vaca Muerta, que tendrá cierta autonomía: Rincón de los Sauces, Añelo y San Patricio del Chañar tienen terminales en Neuquén capital, y gozará de cierta independencia.

Otro caso es la región Limay Medio: Piedra del Águila ya no dependerá de Junín de los Andes; y Picún Leufú y El Chocón no lo harán de Cutral Co.

De lo que se habla menos es de la remodelación de la defensoría pública, de la justicia civil, comercial, laboral y de familia.

En el mediano plazo, esta reorganización tendrá impacto en el Consejo de la Magistratura: las convocatorias a concursos para cubrir vacantes deberán contemplar las nuevas sedes, según las demandas del Tribunal Superior.

El convenio entre el gobierno y la fiscalía

En tanto, la firma del convenio entre el gobernador Rolando Figueroa y el fiscal general José Gerez fue un paso más hacia la implementación de la regionalización en el Ministerio Público Fiscal, mientras se mantienen los interrogantes sobre los resultados que traerá esta política en el corto y mediano plazo.

La publicitada región Vaca Muerta ya tiene un fiscal jefe asignado: será Mauricio Zabala, quien retendrá la jefatura de Robos, Hurtos y Actuación Genérica de la región Confluencia. De él dependerán la fiscal de Rincón de los Sauces, Rocío Rivero, en la actualidad bajo la órbita de Pablo Vignaroli; la o el futuro fiscal del caso a designar en Añelo, y la o el futuro asistente letrado que se desempeñará en San Patricio del Chañar.

La firma del convenio tuvo cierta sobreactuación. No se entendió por qué Gerez se hizo acompañar a la Casa de Gobierno para la foto por todos los fiscales jefes y buena parte de los funcionarios que trabajan en el tercer piso del edificio que ocupa en la Ciudad Judicial.

Como parte del convenio, se acordó «la conformación de Consejos Regionales de Seguridad en cada Región, que tendrán la función de propiciar la planificación, coordinación, ejecución y monitoreo de políticas públicas relativas a la seguridad ciudadana».

Estadísticas del delito

El Ministerio Público Fiscal tiene estadísticas del comportamiento del delito en cada región de la provincia. Para el caso de Vaca Muerta, representa apenas el 4,7% del volumen total de casos que ingresan al sistema penal.

En el caso de Añelo, donde se destinará un fiscal del caso, el delito más denunciado es el hurto simple. Es decir, la sustracción de una cosa sin ejercer violencia. Seguramente es un hecho muy molesto para quien lo sufre, pero la mejor manera de resolverlo es con más prevención policial. Le sigue el robo simple, que tiene una carga de violencia de baja intensidad. Y después vienen el daño a una cosa mueble, la estafa, las amenazas simples y las lesiones leves. Rincón de los Sauces y San Patricio del Chañar tienen indicadores muy parecidos.

En el otro extremo, la ciudad de Neuquén con sus casi 60.000 hechos denunciados por año, también tiene como los delitos más frecuentes los robos, hurtos, daños y estafas. Son hechos de los que debe ocuparse más la prevención policial.