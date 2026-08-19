Completó un tratamiento y podrá retomar el contacto con su hijo tras una decisión judicial en Río Negro

La Defensa Pública intervino para acompañar el proceso que permitirá restablecer de manera gradual el contacto entre padre e hijo.

Un padre podrá avanzar en la recuperación del vínculo con su hijo luego de cumplir los requisitos terapéuticos establecidos durante el proceso judicial. El contacto había sido interrumpido cuando el niño tenía seis años, a partir de una prohibición de acercamiento solicitada por su expareja.

Desde entonces, el hombre recurrió a la defensa pública para pedir de manera reiterada la revinculación. Para avanzar, realizó un tratamiento terapéutico, mantuvo una entrevista con el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) del fuero de Familia y sumó al expediente los informes psicológicos correspondientes.

El informe que recomendó retomar el contacto

La defensa presentó además un recurso ante la Cámara de Apelaciones de General Roca y obtuvo una resolución favorable para el padre. Actualmente se encuentra en trámite la demanda para establecer un nuevo régimen de comunicación.

La defensora interviniente explicó que el caso requirió la participación del Centro de Atención de la Defensa Pública (CADEP) de una localidad del Valle Medio, debido a que el hombre había regresado a esa ciudad luego de la separación.

Desde esa oficina se coordinaron las distintas medidas para concretar el pedido. La defensa destacó especialmente el informe elaborado por el Servicio de Salud Mental del hospital, que recomendó restablecer instancias de contacto progresivo y adecuadas con el niño.

“Esto constituirá un factor protector tanto para el desarrollo psicoemocional del hijo como para la estabilidad emocional del padre”, señaló la defensa.

La propuesta es una revinculación progresiva

La Unidad Temática de Defensa de Derechos de Familia N°1 sostuvo ante la Justicia que los informes del ETI y de la psicóloga del hospital constituyen herramientas adecuadas para evaluar riesgos y definir modalidades de intervención.

Por ese motivo, solicitó tanto al fuero de Familia como a la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativa que se reconsiderara la medida adoptada.

Entre los argumentos presentados, la defensa planteó que “corresponde adoptar medidas que permitan la revinculación progresiva y supervisada, con etapas y criterios objetivos de avance, garantizando simultáneamente la protección del niño”.

También sostuvo que debe analizarse el equilibrio entre la protección frente a eventuales riesgos y la preservación de los vínculos familiares cuando no exista “un riesgo actual y concreto”.

Ahora deberán definir el nuevo régimen

El próximo paso será una audiencia preliminar ante la jueza del fuero de Familia. Allí, la madre y el padre, cada uno acompañado por su abogado, deberán definir las condiciones del nuevo régimen de comunicación.

De esta manera, el proceso judicial avanza hacia un esquema de contacto progresivo, a partir del cumplimiento de las pautas terapéuticas y de las evaluaciones realizadas durante el expediente.