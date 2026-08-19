Llevan a juicio la mujer de Neuquén que chocó alcoholizada a 122 km/h y que lesionó a su bebé en la Ruta 7. Foto ilustrativa: Florencia Salto

La fiscal del caso Lucrecia Sola y la asistente letrada Dolores Franco lograron que una mujer de 25 años, identificada por sus iniciales C.S.S., sea enviada a juicio oral por las lesiones graves que sufrió su hijo de 14 meses durante un siniestro vial. El hecho ocurrió el 27 de julio de 2024 en la Ruta Provincial 7, a la altura del expeaje de Centenario, y la imputada es la misma persona que el 1 de agosto de 2025 atropelló y mató a la motociclista Elizabeth Martínez en la misma ruta tras cruzar un semáforo en rojo.

Según la acusación fiscal, la mujer conducía un Volkswagen Vento a 122,49 km/h —más del doble del límite permitido de 60 km/h—, no tenía habilitación para manejar y presentaba graduación alcohólica en sangre. Su bebé viajaba sin elementos de sujeción: la silla infantil no estaba anclada al asiento y el niño tampoco llevaba cinturón.

Al perder el control en un sector de curvas, el vehículo impactó contra un poste de alumbrado público. El lactante fue hallado entre las piernas de la conductora y la puerta, sufriendo fracturas de cráneo, fémur y húmero.

El giro en la causa y rechazo a los planteos de la defensa

El Ministerio Público Fiscal (MPF) había aplicado inicialmente el criterio de «pena natural» el 3 de julio de 2025, al considerar que el daño moral sufrido por la madre volvía innecesaria un castigo penal. Sin embargo, tras protagonizar el siniestro fatal de agosto de 2025, la fiscal Sola dejó sin efecto dicha medida al constatar la reiteración de conductas imprudentes al volante.

En la audiencia de control de acusación, el juez de garantías Luis Giorgetti mantuvo la carátula de lesiones graves agravadas por el vínculo con dolo eventual promovida por la fiscalía, rechazando el pedido de la defensa para cambiarla a una figura culposa.

También rechazó la suspensión de juicio a prueba (probation) y dispuso que el juzgamiento esté a cargo de un tribunal colegiado.

El magistrado validó peritajes médicos, testimonios policiales, registros del Centro de Monitoreo Urbano, fotos del auto y la extracción de datos del celular de la imputada. Asimismo, admitió como querellante al padre del niño.

Por último, el Giorgetti desestimó la incorporación de un video periodístico antiguo ofrecido por la defensa por carecer de valor probatorio directo respecto al siniestro.