Espert presentó un descargo de 141 páginas en la causa por presunto lavado de dinero: «No pido que me crean, solo que me lean»

José Luis Espert presentó ante la Justicia un nuevo descargo por la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero, caso por el cual tuvo que renunciar a su candidatura a diputado nacional por LLA, y reiteró su inocencia.

El exfuncionario reveló en su cuenta de la red social X que el escrito cuenta con un total de 141 páginas de las cuales 76 forman un anexo con documentos. «No pido que me crean. Solo que me lean», escribió.

Luis Espert y su descargo público

Espert no reveló esta vez el documento que presentó ante tribunales, pero si realizó un descargo público en X donde negó haber cometido algún delito. El exfuncionario aseguró que respondió «todo, punto punto, con documentos», y tras esto, señaló: «¿De qué me acusan? De “lavar” el pago de un contrato de consultoría. Un contrato firmado ante escribano en 2019 y apostillado por el Estado argentino, verificable ONLINE por cualquiera, hoy. Los contratos truchos no se llevan al Colegio de Escribanos».

«El pago llegó a MI cuenta, con MI nombre en la referencia de la transferencia. Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel», argumentó. Luego puntualizó sobre la acusación de haber formado parte de «contrato simulado» y argumentó que su gestación quedó escrita en correos de 2019, los cuales quedaron incorporados en la causa. «Nació de una reunión personal que la propia empresa agradeció por escrito. Todo ANTES del pago», afirmó.

Espero señaló que ya declararon tres testigos que dieron conocimiento sobre ese contrato y corroboraron su versión sin aportar nada en su contra.

«¿Cómo iba a saber yo en 2019 lo que no sabía NADIE? Ni los bancos de EE. UU. con los controles antilavado más duros del mundo, ni un solo organismo argentino o extranjero. Toda la información estatal sobre mi contratante es de 2021 en adelante. Yo no tengo la bola de cristal», apuntó el exfuncionario libertario.

Asimismo, al referirse a su vínculo con Fred Machado, recordó que este era investigado en secreto por Estados Unidos desde 2016 pero el dato se reveló recién en abril de 2021, y cuestionó: «¿el único que ‘debía saberlo’ era yo?».

Respecto a las acusaciones por un presunto enriquecimiento «extraordinario», Espert señaló que mantiene los mismos bienes que poseía antes de asumir: una casa y un auto. Y aclaró: «Dos tercios del ‘aumento’ (la mayor parte) son inflación y ajustes de valuaciones fiscales. Está en el expediente, con números. Compré un auto en una concesionaria oficial, con factura, transferencia bancaria y certificación presentada en el registro público. Una operación habitual fue presentada como ‘lavado’. Con ese criterio, habría que denunciar a media Argentina cada vez que cambia el auto».

Mientras avanzaba en el descargo, puntualizó sobre los dichos de que «lavó» dinero para Machado y destacó: «Dicen que ‘lavé’ para Machado. ¿Y saben cuánta plata volvió a Machado? CERO. Ni un dólar. El dinero quedó en MÍ cuenta, a MÍ nombre, con MIS impuestos pagados. Un ‘lavado’ donde el dueño del dinero no recupera nada no es un lavado: es un pago».

Tras esto, cuestionó: «¿Entonces ‘lavé’ para mí? A ver si entiendo: ¿planifiqué todo al detalle —escribano, apostilla, correos, testigos— y justo me ‘descuidé’ en que la plata viniera de la cuenta de un tercero y sin factura? ¿El genio del crimen y el chapucero, la misma persona? Por favor».

Espert trivializó la acusación para dejar en claro que no realizó ningún movimiento con el fin de enriquecer al empresario que actualmente está detenido. A su vez, reiteró su postura y aseguró que las acusaciones en su contra por lavado de dinero son falsas: «Es un delito que no ocurrió».

El funcionario asegura que no sabía los movimientos de la persona que había contratado, por ello cuando finalmente se enteró quién era, decidió aclarar la situación en los medios: «Cuando supe quién era realmente el que me había contratado, lo dije por radio, en vivo, con todas las letras. Y rectifiqué mis impuestos y PAGUÉ, antes de que el fisco me reclamara un peso. Esa es mi ‘maniobra de ocultamiento'».

«Nunca pedí privilegios y menos como político (un mandato como diputado nacional 2021-2025). Tampoco pido privilegios ahora. Sí pido que se lea la prueba y se razone adecuadamente, sin prejuicios ni conjeturas. Porque la verdad está escrita en los documentos. Y los documentos no militan ni operan», concluyó en su mensaje.