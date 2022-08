Comunidad Buenuleo: nuevo capítulo en la denuncia por usurpación que lleva tres años en Bariloche

“Se necesita llegar a la etapa del juicio para verificar -o no- si se produjo el delito de usurpación”, manifestó el juez Marcelo Álvarez Melinger, este lunes al mediodía en una nueva audiencia por la causa que se sigue contra la comunidad Buenuleo por la presunta usurpación de un lote de 92 hectáreas ubicado en el cerro Ventana, al sur de Bariloche.

El juez fijó la audiencia de control de acusación para este viernes a las 8 donde cada una de las partes presentarán las pruebas. Es el paso obligado para llevar a juicio a los ocho acusados, Mabel Buenuleo, Lucas Emmanuel Dinamarca, Nahuel Aucan Maliqueo, Mauro Millán, Nicolás Antonio Quijada, Ramiro Buenuleo, Sandra Noemí Ferman y Claudio Javier Raile. Fueron denunciados por Emilio Friedrich en 2019 por haber usurpado un lote, alegando una recuperación territorial.

Al comienzo de la audiencia, se cuestionó la ausencia de Mauro Millán, uno de los imputados, ya que según manifestó su abogado, Fernando Kosovsky, se encontraba en una ceremonia en su comunidad. La fiscal jefe Betiana Cendón pidió que se lo declare en rebeldía y se ordene su captura: “No hay una justificación valedera, ni siquiera la intención de estar a derecho. Por eso, pedimos que se declare en rebeldía a Millán y se ordene su captura”.

El abogado querellante, Alejandro Pschunder, se sumó al planteó de la fiscal. Recordó que Kosovsky -que presenció la audiencia vía zoom- “era la única persona autorizada para no estar presente”. “Si el señor Millán sabía de esto, debió haberlo dicho el miércoles pasado y no hoy media hora antes de la audiencia. Es un ciudadano argentino y tiene obligación con la ley argentina. Está imputado y tiene que estar a derecho. Solicito que se aplique la ley si no, dejamos sentado un precedente. La justicia tiene sus reglas y las tenemos que cumplir todos”, planteó a su turno.

El abogado defensor Ezequiel Palavecino calificó de «show» el proceso judicial. Foto: Marcelo Martínez

Kosovsky resaltó que Millán estuvo presente en todas las audiencias para las que fue citado. “Es el primer caso en que estando citado, no comparece por un deber con su comunidad en la provincia de Chubut”. Consideró como “excesiva la postura del Ministerio Público para que se lo declare la rebeldía y se lo detenga. Es etiquetarlo como alguien que no quiere estar en el proceso. Sería violatorio de su costumbre y su cultura. Detener a un lonko sería exacerbar el conflicto”.

Finalmente, Álvarez Melinger no hizo lugar al planteo de la Fiscalía respecto a Millán y definió postergar el control de acusación hasta este viernes. Esa audiencia ya estaba prevista para el miércoles pasado, pero durante unas 4 horas, los defensores, los fiscales y el abogado querellantes discutieron cuestiones técnicas. Por eso, el juez pasó la audiencia para este lunes, pero una vez más, no hubo avances.

La fiscal jefe Betiana Cendón y el abogado querellante pidieron que se orden la detención de Mauro Millán por no presentarse en la audiencia. Foto: Marcelo Martínez

“Una cuestión política”

El abogado defensor de los imputados, Ezequiel Palavecino, calificó el proceso judicial como “un show”. “Se parece a cualquier cosa menos a un proceso legal. Es un papelón. En el día del abogado, justamente hoy, que deberíamos honrar la profesión, la están bastardeando como nunca”, cuestionó al término de la audiencia.

Palavecino aseguró que “no importa el planteo que se haga porque la decisión ya está: es criminalizar al pueblo mapuche. El control de acusación tiene por objeto dejar todo listo para que en el juicio se debata la evidencia, para definir si hay o no sentencia. El problema acá es que la sentencia condenatoria ya está redactada y en cada audiencia se nota más y más”.

Consideró que “no hay planteo que se pueda hacer frente a la arbitrariedad tan grande del sistema judicial. Todo el proceso es ilegal. Removieron a la presidenta del INAI por esto. ¿Cómo no va a ser una cuestión política? Lo pidió la gobenadora: todo es sumamente político”.