Con la imposición de pena, cierra el juicio por la muerte de cabo de la policía Evelyn Alarcón

Con la lectura de la pena que deberá cumplir Aldo De Toffol por la muerte de la cabo de la policía de Río Negro, Evelyn Alarcón luego de embestirla y abandonarla en una calle rural de Regina, este viernes se cerrará el juicio que se desarrolló en la Ciudad Judicial de General Roca.

La audiencia de cesura comenzará a las 8 con la definición de la pena que podría ir de 3 a 6 años de prisión, dado que en diciembre el Tribunal de Jucio declaró responsable a De Toffol por el homicidio culposo.

Familiares de la joven pidieron el acompañamiento de la comunidad en el momento de la lectura de la pena. «Este viernes 11 de marzo a las ocho de la mañana, finaliza el juicio; pedimos que nos acompañen; se lo vamos a agradecer en nombre de mi hija y de toda la familia», señaló César Alarcón, padre de la víctima.

Por su parte, Guillermina Alarcón, tía de la joven apuntó que «queremos creer que quien la atropelló dejándola abandonada, recibirá la condena que se merece. Sabemos que nadie nos traerá nuevamente su vida, pero también sabemos que quien mata, huye y miente, tiene que pagar con cárcel por sus actos. Es lo justo«.

«No hay palabras que describan el tremendo daño que nos ocasionó, destruyendo el corazón de tantas personas que amábamos a Eve. Cómo no desearle el máximo de pena que solo son seis años. No solo necesitamos justicia; queremos justicia«, enfatizó.

Como se recordará, el hecho ocurrió el 5 de abril entre las 20 y las 23 sobre la avenida General Paz a unos cuatro kilómetros al sur de la planta urbana de Villa Regina, cuando Evelyn Alarcón circulaba en bicicleta en dirección a la Isla 58 y fue embestida desde atrás por Aldo De Toffol que conducía una camioneta Chevrolet S10.

Tras impactarla, el conductor de la camioneta, que viajaba con otras dos personas, no se detuvo y junto a sus acompañantes escondió el vehículo en un galpón en la zona rural. Luego regresó a su domicilio en Villa Regina para horas más tarde buscar la camioneta que trasladó hacia la zona rural de Chichinales, donde la abandonó.

Inmediatamente el hombre escapó hacia San Antonio Oeste, donde buscó refugio en la vivienda de una familia conocida a los que relató lo ocurrido. Los dueños de la casa dieron la alerta a la policía que lo detuvo tres días después del accidente fatal.

A lo largo de las audiencias del juicio que comenzó en diciembre, y de acuerdo al fallo de los jueces, quedó probado de De Toffol «manejaba su camioneta el día del hecho y a una velocidad no permitida teniendo en cuenta el lugar y horario del episodio;que no manejaba con cuidado y prevención. Si bien pudo ver un auto de frente y una moto delante suyo, bien pudo ver a la ciclista pues en ningún momento aseveró que pudo verlos porque llevaba las luces reglamentarias»