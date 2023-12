Concurso para fiscal: llueven los reclamos contra el Consejo de la Magistratura de Neuquén

La decisión de la mayoría del Consejo de la Magistratura de Neuquén de declarar fracasado un concurso para seleccionar a dos fiscales del caso generó más reclamos. La y el participante pidieron la reconsideración de la medida, y la Asociación de Magistrados y Funcionarios se sumó a la queja.

El Consejo tuvo su reunión plenaria este martes, pero ni se mencionó el tema. Según trascendidos, las y los integrantes del organismo conversaron en reuniones privadas sobre la estrategia para enfrentar las críticas. No habría unanimidad de criterios, y hasta ahora no se produjeron declaraciones oficiales.

Como informó diario RÍO NEGRO, el concurso para elegir dos fiscales del caso se declaró -por mayoría- fracasado, entre otros motivos porque la y el postulante que completaron las tres etapas del proceso no reunirían «el perfil» que se busca para el cargo.

El primero en pedir que se reconsidere la decisión, a la que calificó de «sin motivación y, por tanto, sin validez legal y constitucional» fue el fiscal general José Gerez. Este martes lo hicieron los propios interesados, Julieta González Schlachet y Bruno Miciullo, en sendas notas enviadas al presidente del Consejo, el también vocal del Tribunal Superior de Justicia Gustavo Mazieres.

Un acto de gobierno sin motivación

Con distinta redacción pero similar sentido, las notas indicaron que el rechazo a los concursantes no está motivado, como se exige a los actos de gobierno.

González Schlachet y Miciullo dijeron que se los rechazó «por no reunir el ‘perfil actitudinal’ necesario para cubrir alguno de los cargos que se concursan, sin expresar cuál es el reproche en concreto que se realiza; sin contrastar el perfil con los antecedentes, trayectoria en el concurso ni respuestas concretas que en la entrevista personal pudieran haber sido merecedoras de cuestionamientos por parte del pleno».

«También se dijo que ninguno de los postulantes logramos satisfacer las ‘expectativas necesarias y requeridas’ para ocupar el cargo, sin explicar cuáles son esas expectativas o qué aspecto de mi perfil no resulta satisfactorio para el Consejo».

Incertidumbre a futuro

Por todo ello, «lo expuesto me agravia no sólo en relación al presente concurso, sino en futuras instancias a las que decida concursar, toda vez que me impide conocer cuál es la mejora que de mí se pretende; en qué debo fortalecerme, y cómo a futuro podré satisfacer las expectativas del Consejo, que no obran en ningún momento descriptas o manifiestas».

El reclamo concreto es que se revoque la acordada mediante la cual se decidió declarar desierto el concurso, se les asigne el puntaje que les corresponda por la entrevista personal, y se confeccione el orden de mérito correspondiente.

La Asociación de Magistrados se suma al reclamo

Al mismo tiempo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios se sumó al pedido a través de una nota que firma su presidenta, la jueza Patricia Lupica Cristo.

«Entiendo que la acordada (que declaró fracasado el concurso) tiene una fundamentación aparente, porque no se explica cuáles son los requisitos actitudinales de los que carecerían los postulantes. Vale destacar que esos requisitos no son explicitados por la Constitución Provincial, ni por la ley 2533 (del Consejo de la Magistratura), por lo que es razonable y exigible una mínima motivación al respecto, sobre todo si se tiene en cuenta el rol determinante que se les acuerda».

Añade la AMyFN que «esta justificación no sólo sería relevante para quienes están viendo frustradas sus posibilidades en este concurso, sino también para aquellos que tengan intenciones de postularse en el futuro».