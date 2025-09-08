Seis años de cárcel para un hombre que abusó varias veces de su sobrino en Centenario

Condenan a seis años de cárcel a un hombre que abusó varias veces de su sobrino en Centenario

Un hombre fue condenado a seis años de prisión efectiva por abusar sexualmente de un niño en dos viviendas de la ciudad de Centenario. La víctima es un sobrino. La condena fue dictada por un tribunal colegiado, a instancias de la fiscal del caso, Carolina Mauri, quien había solicitado una pena de esa extensión.

Además de la pena de prisión, el condenado será inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS), un registro que busca prevenir futuros delitos similares.

La audiencia de procedimiento abreviado, donde el hombre fue declarado penalmente responsable, se realizó en agosto. Allí, se le imputó la autoría de los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal.

La defensora de Niñez y Adolescencia fue querellante

Para solicitar la condena, la fiscal Mauri valoró como agravantes la edad de la víctima y el concurso de delitos. Como atenuantes, tuvo en cuenta la ausencia de antecedentes penales computables y la asunción de responsabilidad por parte del condenado.

La defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia, Andrea Rapazzo, intervino como querellante institucional en representación de la víctima y adhirió al monto de la pena requerido por la fiscal.

El tribunal colegiado, integrado por los jueces Richard Trincheri, Juan Encina y Lucas Yancarelli, avaló el pedido de las partes acusadoras e impuso los seis años de prisión de cumplimiento efectivo, así como la inscripción del condenado en el RIPeCoDIS.

Reconoció cometer los abusos

Según la teoría del caso presentada por la fiscalía, el hombre reconoció haber abusado sexualmente de su sobrino en dos momentos distintos.

El primero, entre 2019 y 2021, en una vivienda de Centenario, aprovechándose de la confianza que tenía con la víctima.

El segundo hecho ocurrió el 9 de abril de 2024, a la madrugada, en otro domicilio de la misma ciudad. En esta ocasión, el abuso fue descubierto por dos amigos del niño, quienes presenciaron la agresión y huyeron del lugar.

Si bien el hombre fue condenado, su identidad se mantiene en reserva con el objetivo de resguardar la intimidad de la víctima y su grupo familiar.