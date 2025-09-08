Usó una tarjeta robada, guardó objetos de un atraco y ahora irá a prisión efectiva en Chos Malal

El condenado fue por quedarse con objetos robados y comprar elementos con una tarjeta ajena. Foto Archivo.

Un hombre fue condenado en Chos Malal a 9 meses de prisión efectiva por usar una tarjeta de débito ajena para realizar compras y por quedarse con objetos robados. La sentencia se dictó en una audiencia realizada el viernes pasado.

El fiscal del caso, Víctor Salgado, presentó un acuerdo de pena junto a la asistente letrada Romina Travieso, que fue avalado por el juez de Garantías Eduardo Egea.

Una serie de hechos delictivos

El imputado, identificado como Diego Nicolás Rodríguez, fue declarado culpable de los delitos de defraudación mediante el uso de tarjeta ajena y encubrimiento en dos oportunidades. Además, fue declarado reincidente.

Según la investigación, el 13 de julio Rodríguez utilizó una tarjeta de débito robada para realizar compras en dos comercios de Chos Malal por un total de 85 mil pesos.

Objetos robados en su poder

Semanas después, en agosto, fue detenido con ropa y un teléfono celular que habían sido robados de una vivienda del barrio Pinitos. Más tarde, el 31 de agosto, volvió a ser demorado con un celular y un parlante que habían sido sustraídos del interior de un Fiat Uno estacionado en la calle Mitre.

El tribunal resolvió que las pruebas reunidas eran suficientes para sostener la acusación y validar el acuerdo de pena, por lo que Rodríguez deberá cumplir prisión efectiva.