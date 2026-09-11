Homicidio de Mauricio Molinez en Roca: dictan prisión domiciliaria al adolescente imputado por el crimen

La Justicia dispuso el control de detención y dictó la prisión domiciliaria con tobillera electrónica para un menor de 16 años, imputado en el marco de la investigación por el homicidio de Mauricio Sebastián Molinez, de 19 años. La medida cautelar fue otorgada tras un allanamiento en el que se efectivizó la aprehensión del joven, quien contó con la asistencia del defensor de menores Marcos Urra.

Durante la audiencia, el fiscal Daniel Zornitta solicitó que el menor permanezca bajo el resguardo de su padre y la restricción de egreso de su domicilio hasta el próximo lunes, jornada en la que se concretará la correspondiente formulación de cargos.

Los detalles del ataque

El hecho bajo investigación ocurrió la noche del pasado miércoles. De acuerdo con la reconstrucción presentada por el fiscal en turno entre las 20 y las 23, el adolescente de 16 años se desplazaba en motocicleta junto a un mayor de edad.

Al pasar por la vivienda donde se encontraba Molinez junto a al menos dos menores, los ocupantes del rodado efecturaron disparos hacia el frente del inmueble. Uno de los proyectiles impactó en la víctima de 19 años, provocándole la muerte.

El individuo mayor de edad que lo acompañaba cuenta con una orden de captura vigente por parte de la fiscalía.

Avances en la recolección de evidencias

Durante los procedimientos judiciales llevados a cabo por la Brigada de Investigaciones se concretaron otros allanamientos donde se secuestró una motocicleta y diversos elementos de interés para la causa.

La fiscalía informó que la autopsia permitió la extracción de un proyectil que será sometido a peritaje balístico. Asimismo, el Gabinete de Criminalística constató los impactos de bala en el frente de la propiedad y procedió al levantamiento de vainas servidas.

Riesgos procesales y resolución judicial

Al argumentar la solicitud de la medida cautelar, Zornitta enfatizó la existencia de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, señalando que los testigos han manifestado temor a declarar. Por su parte, la fiscal adjunta Daniela Espinoza remarcó la necesidad de mantener bajo resguardo al menor hasta la audiencia de cargos.

Tras la intervención del defensor de menores —quien no formuló objeciones a la medida preventiva—, el juez de garantías Julio Martínez Vivot resolvió de conformidad con lo peticionado por los representantes del Ministerio Público Fiscal.