Condenaron a 12 años de prisión al autor de un abuso sexual en una obra en construcción en Neuquén

Un tribunal colegiado condenó a C.O.J. a la pena de 9 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal en Neuquén. Sin embargo, al unificar este fallo con una condena previa que el imputado ya registraba, los magistrados fijaron una pena única de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo.

La resolución fue notificada de manera electrónica por los jueces del tribunal, luego de que la semana pasada se llevara a cabo la audiencia de determinación de la pena. Durante dicho debate, el fiscal del caso, Gastón Medina, había solicitado una pretensión punitiva más alta: 11 años por el nuevo hecho y una pena unificada de 15 años de prisión.

El hecho y el veredicto de culpabilidad

El tribunal —integrado por los jueces Marco Lupica Cristo, Raúl Aufranc y Lucas Yancarelli— ya había emitido previamente el veredicto de responsabilidad, declarando de forma unánime a C.O.J. como autor penalmente responsable del delito.

El ataque ocurrió la noche del 19 de abril de 2023. Según la investigación, la víctima, quien tenía 15 años al momento del hecho, se encontró con el agresor y ambos se dirigieron hacia una obra en construcción ubicada en la calle Salta al 700.

La fiscalía argumentó que el abuso se produjo en un contexto de consumo de estupefacientes, una circunstancia que profundizó la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la adolescente.

Registro de ofensores sexuales y reserva de identidad

Como parte accesoria de la sentencia, el tribunal ordenó la inmediata inscripción de C.O.J. en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

Asimismo, las autoridades judiciales recordaron que la identidad completa del condenado se mantiene en reserva con el único objetivo de preservar la intimidad y evitar la revictimización de la menor afectada.