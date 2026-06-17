Acusado de homicidio en El Bolsón continuará con prisión domiciliaria por la saturación de las cárceles

La falta de cupos en el sistema carcelario provincial fue el motivo principal invocado por el juez de revisión Martín Arroyo para desechar una impugnación de la querella y confirmar la prisión domiciliaria de Richard Salazar, que está acusado de haber matado a puñaladas a Julián Salvo en El Bolsón, en septiembre de 2025.

La abogada querellante María del Paz del Valle aludió al riesgo de entorpecimiento de la investigación, dijo que se trataba deun delito de extrema gravedad y que el juez de garantías César Lanfranchi, no o había valorado debidamente el peligro de fuga del imputado.

Pero prevaleció el criterio de la defensa, ejercida por el abogado particular Hugo Cancino, quien señaló que el alojamiento de Salazar en la comisaría 12 de El Bolsón -donde permaneció durante varios meses- era insostenible, ya que solo hay disponibles “dos pequeñas celdas”y su defendido sufrió “situaciones de violencia”, por las que requirió atención médica.

Esa misma postura fue sostenida por el juez Arroyo durante la audiencia de hoy, en la que decidió sostener lo decidido por su colega Lanfranchi, con duras consideraciones sobre la gestión del Servicio Penitenciario, que depende del ejecutivo provincial.

“Lo que se discute acá no es cuál debe ser el castigo, no tiene que ver con eso”, explicó. Dijo que durante el proceso solo se imponen medidas cautelares y consideró que la prisión domiciliaria para Salazar “no puede tildarse de arbitraria”. Recordó que hubo pedidos del juez de garantías al Servicio Penitenciario para alojar al imputado en una cárcel pero le contestaron que no hay cupo. A su entender hay una “disyuntiva”, que no puede ser resuelta en perjuicio de Salazar, por más grave que sea la acusación.

“Ese déficit del Estado no puede caer en cabeza del imputado y no puede exponer al Estado argentino a un fallo internacional sancionatorio” sostuvo Arroyo, en referencia a decisiones ya tomadas en casos similares por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La responsabilidad internacional del Estado argentino

El juez Arroyo señaló que la prisión domiciliaria no es una medida de libertad sino un “intermedio” que busca “neutralizar riesgos procesales” y cuestionó los casos en los que “se perpetúan detenciones en comisarías por meses o años” y que han derivado en “condenas al Estado Argentino por alojar a personas en depósitos humanos, sin respeto de las normas y tratados de los que el país forma parte”.

El defensor de Salazar dijo que lleva 15 días en prisión domiciliaria sin entorpecimiento ni denuncia de ningún problema o transgresión. El fiscal Francisco Arrien reconoció que la comisaría 12 no es un lugar apto para una detención prolongada y solicitó una vez más “que se intime al Servicio Penitenciario Provincial para que se haga cargo de las personas que están en prisión preventiva”.

Luego de escuchar a las partes, el juez Arroyo falló por mantener la prisión domiciliaria, por entender que no se trataba de una medida “irrazonable” y revocarla podía “generarle responsabilidades al Estado”.