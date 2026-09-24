Condenaron a ocho años y medio de prisión a un hombre que le disparó a otro en el barrio Anai Mapu de Cipolletti

Un hombre fue condenado a la pena de ocho años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo tras admitir su responsabilidad en un violento ataque a balazos que dejó a la víctima con secuelas físicas irreversibles. La sentencia fue dictada tras homologarse un acuerdo de juicio abreviado por los delitos de homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con portación ilegal de arma de fuego de uso civil, en concurso real con hurto de vehículo.

El hecho aconteció el pasado 29 de mayo, entre las 21:00 y las 21:45 horas, en el patio de una vivienda del barrio Anai Mapu. Según la acusación sostenida por la fiscal Eugenia Vallejos, el imputado y la víctima ingresaron juntos al predio y mantuvieron una acalorada discusión. En medio del altercado, el agresor extrajo un arma de fuego sin autorización legal y le disparó a la víctima directamente a la altura del cuello.

Creyendo que el agredido había fallecido en el acto, el acusado escapó del lugar a bordo de la motocicleta de la víctima, una Gilera Smash 110. Instantes después, vecinos del sector auxiliaron al herido y solicitaron la presencia del servicio de emergencias SIARME, que lo trasladó de urgencia al hospital local. En el centro de salud, personal del Cuerpo de Investigación Judicial logró entrevistarlo brevemente; allí identificó a su agresor y relató el ataque y la posterior sustracción del rodado.

Como consecuencia del disparo, la víctima sufrió un riesgo inminente de vida y quedó con lesiones gravísimas que afectan de forma permanente sus extremidades inferiores. Durante el proceso, el equipo fiscal y la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) contuvieron al afectado, quien dio su expreso consentimiento para resolver la causa mediante un procedimiento abreviado.

La fiscalía sustentó el caso mediante testimonios de vecinos, allegados y personal policial, sumado a actas de inspección ocular, muestras hemáticas levantadas por Criminalística, informes del Cuerpo de Investigación Forense y la documentación del rodado. Asimismo, se recordó que el imputado permanecía en prisión preventiva desde junio y contaba con antecedentes penales computables.

En la audiencia de juicio abreviado, el imputado reconoció haber cometido los hechos, mientras que su defensor oficial, Horacio Briges Doyhenard, prestó conformidad con la calificación y el monto de la pena. En consecuencia, el tribunal colegiado —integrado por los jueces Agustina Bagniole, Julio Sueldo y Marcelo Gómez— homologó el acuerdo y dispuso la inmediata ejecución de la condena tras la renuncia de las partes a los plazos recursivos.

Además de la pena privativa de la libertad, el fallo judicial declaró la reincidencia del condenado, le impuso el pago de las costas del proceso y fijó la inhabilitación especial para portar armas de fuego por el doble de tiempo de la condena otorgada.