Intento de homicidio en Cipolletti: cuatro meses de preventiva para el hombre que baleó a un joven en Anai Mapu

La audiencia se realizó este domingo en Cipolletti, donde la jueza dispuso la detención cautelar del acusado por pedido de la Fiscalía.

Un hombre quedó en prisión preventiva acusado de intentar matar a un joven durante un ataque a tiros ocurrido en la zona norte de Cipolletti. La medida fue dispuesta este domingo durante la audiencia de formulación de cargos realizada en los tribunales de la ciudad.

La fiscalía le atribuyó haber disparado contra dos personas que caminaban por calle El Bolsón y avenida Perón. Uno de los proyectiles impactó en el pecho de una de las víctimas, que debió ser trasladada de urgencia al hospital y sometida a una intervención quirúrgica por una lesión en un pulmón.

El ataque en la vía pública

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el viernes cerca de las 23:40. La víctima caminaba junto a otra persona cuando el acusado llegó al lugar en una motocicleta acompañado por un menor de edad.

Según la reconstrucción presentada en la audiencia, en ese momento el sospechoso extrajo un arma de fuego y abrió fuego contra ambos. Uno de los disparos alcanzó a uno de los jóvenes en la zona del tórax, provocando que cayera al suelo casi de inmediato.

Vecinos del sector asistieron al herido hasta la llegada de personal médico. Luego fue trasladado al hospital local, donde los médicos constataron una herida con orificio de entrada y salida que comprometió uno de sus pulmones.

La acusación fiscal

Durante la audiencia, el fiscal imputó al detenido por el delito de homicidio en grado de tentativa agravado por la participación de un menor de edad, en carácter de autor.

La defensora oficial no cuestionó ni los hechos expuestos por la fiscalía ni la calificación legal presentada en esta primera etapa de la investigación.

Posteriormente, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.

La decisión judicial

Además de abrir la investigación, la magistrada resolvió imponer la prisión preventiva por el mismo período. La medida fue fundada en la existencia de riesgos procesales mientras avanza la causa.

El acusado había sido detenido por personal de la comisaría 45 del barrio Anai Mapu por orden del fiscal de turno, pocas horas después del ataque.

La investigación continuará con nuevas medidas para determinar las circunstancias del hecho y establecer la participación del menor que acompañaba al imputado al momento del ataque.